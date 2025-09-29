כיכר השבת
רבבות חרדים מגיעים: המארגנים החליטו על שינויים באירועי הענק

ועדת שמחת בית השואבה בקראון הייטס הודיעה על איסור מוחלט להקמת דוכנים לאורך רחוב קינגסטון | "ההחלטה התקבלה יחד עם משטרת ניו יורק ורבני השכונה, במטרה לשמור על ביטחון המשתתפים" (חרדים בעולם)

עם הכניסה חודש תשרי, וכשבוע וחצי לפני חג הסוכות, פרסמו מארגני "שמחת בית השואבה" בשכונת קראון הייטס בברוקלין הודעה רשמית על שינוי מהותי באופן ניהול האירועים השנה.

ההודעה, שגובתה גם על-ידי רבני השכונה, ועד הקהילה (CHJCC), מוסדות החינוך המקומיים וארגוני הביטחון, קובעת כי ייאסר לחלוטין להציב דוכני מכירה מכל סוג שהוא לאורך רחוב קינגסטון, בו נערכים ריקודי החג ההמוניים.

מדובר באחד האירועים הבולטים ביותר בחג הסוכות ברובע ברוקלין. במקום מתקיימים מידי ערב בלילות חול המועד, משעת ערב מוקדמת ועד השעה 6 לפנות בוקר - ריקודי שמחת בית השואבה, עם תזמורות שמתחלפות לאורך הלילה.

המוני משפחות חרדיות מגיעות בימי החג, מכל השכונות החרדיות הסמוכות, כמו ווליאמסבורג או בורו פארק, כדי להשתתף בריקודים, המאורגנים בידי .

השנה הסבירו בוועדה כי ההחלטה התקבלה לאחר דיונים עם משטרת ניו יורק, במטרה להבטיח סדר, בטיחות ואפשרות מעבר חופשית לאלפי המשתתפים באירועי שמחת בית השואבה.

לפי הדיווח באתר חב"ד COL, בשנים האחרונות נרשמו עומסים כבדים בשל דוכנים, שולחנות ועמדות מכירה שהוקמו ברחוב - דבר שהפריע הן לחוגגים והן לכוחות הביטחון והחירום.

(צילום: אמן הצילום אמיתי שמעון )

על פי ההנחיות החדשות, כל ניסיון להציב דוכן או שולחן מכירה ייענה בפירוק מיידי על-ידי המשטרה או צוותי האבטחה. "הרחוב חייב להישאר פתוח ונגיש לכלל הציבור, מתוך מטרה לשמור על קדושת האירוע ועל ביטחונם של המשתתפים", נכתב בהודעת המארגנים.

במכתב המשותף של הרבנים והמנהיגות הקהילתית נכתב עוד כי ההקפדה על הכללים תבטיח שהשמחה תתקיים כפי שראוי  מתוך אחדות, כבוד הדדי ורוחניות. הם ביקשו מהורים להסביר לילדיהם את חשיבות ההנחיות, ולהימנע מכל פעולה שעלולה להפר את הסדר.

תוכן שאסור לפספס:

