רכב היוקרה נעצר: השוטרים נדהמו כשגילו מי נוהג בתוכו עם החברים

שוטרי תחנת גלילות עצרו רכב יוקרה לבדיקה לאחר שביצע עבירות תנועה. התברר כי הנהג הוא נער בן 13 מהרצליה שלקח את רכב הוריו ללא רשות והסיע את חבריו (בארץ)

מעצר הרכב (צילום: דוברות המשטרה)

אירוע חריג: שוטרי הסיור בתחנת גלילות במרחב ירקון של עצרו הלילה (בין שבת לראשון) רכב יוקרה לבדיקה, לאחר שביצע עבירות תנועה סמוך למחלף הסירה.

בבדיקת הנהג עלה כי מדובר בנהג נער בן 13 בלבד, שלקח את רכב הוריו ללא רשות, תוך שהוא מסיע עמו את חבריו בני גילו. כך מסרה המשטרה.

הרכב נעצר לבדיקה לאחר שנראה על הכביש מבצע עבירות תנועה. הדבר העלה את חשדם של השוטרים שעצרו כאמור את הרכב לבדיקה.

עם עצירת הרכב, ניגשו השוטרים לנהג והבחינו כי מדובר בקטין.

בבדיקת זהותו התברר כי הנהג הוא נער בן 13, תושב הרצליה.

במהלך בדיקה נוספת עלה כי ברכב נכחו גם חבריו בני גילו, תושבי הרצליה.

למקום זומנו הוריו, ובמקביל נפתחה חקירה פלילית ותעבורתית.

