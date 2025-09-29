כיכר השבת
כך נמנעה נחיתת חירום

דרמה בטיסת חזור מאומן: בן 80 איבד את ההכרה, החובשים זינקו להציל את חייו

במהלך טיסה מבוקרשט לישראל, שהחזירה מתפללים מאומן, גבר כבן 80 איבד את ההכרה | צוותי רפואה שהיו על המטוס העניקו לו טיפול רפואי, ייצבו את מצבו ומנעו נחיתת חירום (תעופה)

הדרמה במטוס, הלילה (צילום: איחוד הצלה)

במהלך טיסה שיצאה מבוקרשט לישראל, טיסה שהחזירה לישראל מתפללים ששהו במהלך ימי ראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב באומן, גבר כבן 80 איבד את ההכרה.

אנשי צוות האוויר שאלו אם יש בנוסעים אנשי רפואה שיכולים לסייע ומתנדבים של 'איחוד הצלה' הציגו את עצמם והחלו לסייע במאמצים הרפואיים.

בתוך זמן קצר הצוותים הצליחו לייצב את מצבו של הגבר, שככל הנראה סבל מהתקף אפילפסיה, וכך מנעו נחיתת חירום בדרך לישראל.

נתן עופרי וחיים חוברה חובשי איחוד הצלה שהיו על הטיסה והעניקו לו סיוע ראשוני סיפרו: "במהלך הטיסה כרזו במטוס כי אדון איבד את הכרתו ואם יש צוות רפואי שיכולים לסייע. הצגנו את עצמנו כחובשי איחוד הצלה והענקנו לגבר כבן 80 סיוע רפואי מהיר תוך ייצוב מצבו, התברר כי האדון עבר התקף אפילפסיה.

"בזכות המענה המהיר גם חסכנו את הצורך בנחיתת חירום. צוות המטוס הוקירו בפנינו את ההתגייסות המיידית לסייע, מיד עם הנחיתה האדון הועבר לבית החולים להמשך טיפול רפואי".

