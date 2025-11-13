נוסע שטס הלילה (בין רביעי לחמישי) בשמי ארצות הברית מדנבר לפילדלפיה, העלה ברשתות החברתיות תיעוד מרהיב של 'הזוהר הצפוני' כפי שצילם מתוך המטוס. הוא כתב על הסרטון: "תסתכלו מהחלון אם אתם יושבים בצד שמאל של המטוס, אני תוהה למה אני האדם היחיד שמסתכל מהחלון במהלך אחד האירועים הנדירים ביותר בחיינו".

הסרטון זכה לתגובות רבות ברשת; גולש אחד הגיב: "בפעם האחרונה שטסתי הביתה במהלך תקופת הזוהר, הקפטן כיבה את כל האורות ועשה סיבוב של 360 מעלות ואמר לכולם להסתכל מהחלון, זה היה מדהים". גולשת נוספת סיפרה: "ראיתי את הזוהר הצפוני בטיסת לילה לפני בערך שנתיים, התרגשתי כל כך שהערתי את הבחור שישב לצידי כי הייתי חייבת לספר למישהו, והוא הלך וסיפר לדיילות כי הוא היה כל כך נרגש והיה חייב לספר למישהו".

מוקדם יותר השבוע העריכו המומחים כי הזוהר הצפוני צפוי להדרים ולזרוח מעל אזורים נרחבים בארצות הברית במהלך סוף השבוע והימים הקרובים - תופעה שבדרך כלל נצפית רק בקווי רוחב צפוניים מאוד. המומחים העריכו כי הזוהר עשוי להיראות בלפחות 15 מדינות ברחבי ארצות הברית, בהן ניו יורק, מינסוטה, איווה ואלסקה, בין התאריכים 10 ועד 12 בנובמבר.

על פי הודעה של הסוכנות האמריקאית לאוקיינוסים ולחיזוי אטמוספרי (NOAA), סדרת התפרצויות סולאריות עוצמתיות - המכונות "פליטות מסה קורונליות" (Coronal Mass Ejections) - עשויה לגרום לסערות גיאומגנטיות שיצבעו את שמי הלילה באורות הצפון, או כפי שהם מוכרים יותר, הזוהר הצפוני.

הגורם למופע האור הזה הוא פעילות סולארית מוגברת שמקורה בשלוש פליטות מסה שהחלו כבר ב-7 בנובמבר. כאשר חלקיקים טעונים הנפלטים מהשמש פוגשים את השדה המגנטי של כדור הארץ, הם יוצרים תגובה עם האטמוספרה וגורמים לפליטת אור צבעוני - תהליך פיזיקלי מרהיב הנע בין גוונים של ירוק, ורוד, סגול ולעיתים אף אדום.

תופעה זו, הזוהר הצפוני (Aurora Borealis), מתרחשת לרוב סמוך לקוטב הצפוני, אך בימים של סערות מגנטיות עוצמתיות במיוחד, היא עשויה לנדוד דרומה ולהיות גלויה לעין גם באזורים מרוחקים ממנו.