כיכר השבת
נתפס לאחר שגנב

צפו בתיעוד: כך נתפס השב"ח משכם שהגיע לבני ברק והתחזה לישראלי

שוהה בלתי חוקי גנב מוצרים מסופר בבני ברק והתחזה עם תעודת זהות ישראלית מזויפת | כוח משטרה שהוזעק למקום עצר אותו | החקירה הסתיימה והוגש נגדו כתב אישום (חדשות)

רגע לכידת החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

במוקד התקבל לפני כשבוע וחצי דיווח על אדם חשוד שסירב להזדהות וגנב מוצרים מסופר, ברחוב עזרא ב.

כוח משטרה שהוזעק למקום הגיע לבדק את החשוד שהתברר כשוהה בלתי חוקי, בן 48, תושב שטחים (שכם).

כמו כן, החשוד גנב מוצרים מהסופר וניסה להימלט. השוטרים עצרו את השב"ח והוא הובא לחקירה בתחנה שבסיומה נכלא.

התעודת זהות הישראלית המזוייפת (צילום: דוברות המשטרה)

מחקירת המשטרה עלה כי החשוד גנב מהסופר מוצרים וביניהם: אבקה וחיתולים לתינוקות, דאודורנט וסכיני גילוח.

החשוד נתפס על ידי עובדי הסופר והציג להם תעודת זהות ישראלית שהתבררה כמזויפת.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, גניבה, שימוש במסמך מזויף וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר