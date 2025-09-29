צפו בתיעוד: כך נתפס השב"ח משכם שהגיע לבני ברק והתחזה לישראלי

רגע לכידת החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

במוקד המשטרה התקבל לפני כשבוע וחצי דיווח על אדם חשוד שסירב להזדהות וגנב מוצרים מסופר, ברחוב עזרא בבני ברק.

כוח משטרה שהוזעק למקום הגיע לבדק את החשוד שהתברר כשוהה בלתי חוקי, בן 48, תושב שטחים (שכם). כמו כן, החשוד גנב מוצרים מהסופר וניסה להימלט. השוטרים עצרו את השב"ח והוא הובא לחקירה בתחנה שבסיומה נכלא.

התעודת זהות הישראלית המזוייפת ( צילום: דוברות המשטרה )

מחקירת המשטרה עלה כי החשוד גנב מהסופר מוצרים וביניהם: אבקה וחיתולים לתינוקות, דאודורנט וסכיני גילוח.

החשוד נתפס על ידי עובדי הסופר והציג להם תעודת זהות ישראלית שהתבררה כמזויפת.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, גניבה, שימוש במסמך מזויף וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.