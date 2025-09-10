כיכר השבת
רכב ההסעות התנגש בעצים

אוקראינה: אם וילדיה נפצעו בינוני וקל בתאונת דרכים בדרך לציון רבי נחמן באומן

אם וילדיה נפצעו הבוקר בתאונת דרכים בזמן שהיו בדרכם לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה | "לרוב הנפגעים לא היה ביטוח רפואי, חשוב להפיק לקחים" (בעולם)

זירת התאונה באוקראינה, הבוקר (צילום: איחוד הצלה)

רכב הסעות, בו שהו בני משפחה מחסידות ברסלב בישראל, התנגש בעצים בצד הדרך בסמוך לאודסה. כתוצאה מה אם המשפחה נפגעה באורח בינוני וילדיה נפגעו באורח קל.

אלקנה לוי חובש איחוד הצלה סיפר: "מדובר ברכב הסעות שהיו בדרכם לאומן. הרכב איבד שליטה והתנגש בעצים בצד הדרך. מהזירה פונתה לבית החולים באודסה ילדה בת 3 שנפצעה בינוני.

"כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לאשה כבת 30 ולשלושה מילדיה שנפצעו קל. שני נוסעים נוספים מהרכב נפצעו אף הם באורח קל".

גורם בכיר באיחוד הצלה באוקראינה הוסיף: "מתברר שלרוב הנפגעים לא היה ביטוח רפואי מה שמצריך את בני המשפחה לשלם כעת הון תועפות לממן את הפינוי והטיפול הרפואי.".

לדבריו: "חשוב להפיק לקחים ולא להגיע לאוקראינה ולאומן בימי ראש השנה ללא ביטוח רפואי מראש - שימו לב ניתן לעשות ביטוח רפואי רק לפני יציאתכם מהארץ".

כיכר השבת
