חלו פני ק-ל: כלל חסידי ברסלב נקראים להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של אחד משרידי דור דעה, הגה"צ רבי נתן בן מרים מירל ליברמנש, מגדולי וחשובי מנהיגי חסידות ברסלב.

הרב צפוי לעבור מחר (יום שלישי) טיפול רפואי וניתוח מורכב בבית החולים, ועל כן זקוק הוא לרחמי שמיים מרובים ולתפילות הציבור כדי שיעבור את ההליך בשלום וישוב לאיתנו במהרה.

בבתי המדרש ובהיכלי התורה של חסידות ברסלב יעתירו בתפילת רבים לרפואתו השלמה של רבי נתן בן מרים מירל בתוך שאר חולי ישראל.

והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים.