בטקס חגיגי ומרשים שנערך השבוע בעיר חברון, חנך בית חב"ד המקומי את שלב א׳ של מרכז המבקרים החדש והמפואר "שדה המכפלה". מדובר במיזם תיירותי חינוכי חדשני השוכן מול מערת המכפלה, ונועד להנגיש למאות אלפי המבקרים את סיפורה ההיסטורי של העיר ואת הקשר היהודי אליה לאורך הדורות.

בטקס המרומם נטלו חלק רב העיר חברון, הגאון רבי אברהם יצחק שוורץ, לצד שורה מכובדת של רבנים, שלוחים ואישי ציבור בכירים מכל גווני הקשת.

השלב הראשון שנחנך כעת במרכז המבקרים, נבנה בתוך בניין 'גוטניק' המיתולוגי המוכר לכל מי שפוקד את העיר. במקום הוקם מיצג מולטימדיה חדשני ברמה בינלאומית, הכולל סרטים ייחודיים והדמיות תלת ממד של העיר חברון והיישוב היהודי בה. המיצג סוקר את סיפורה של עיר האבות מתקופת התנ"ך ועד ימינו, עם דגש מיוחד על ההיסטוריה המפוארת והפעילות הענפה של חסידות חב"ד בעיר לאורך השנים.

בבית חב"ד חברון מציינים כי הקשר בין החסידות לעיר נמשך לאורך דורות; החל עוד מלפני שנת ה'תקע"ג מימי הרבי בעל התניא זי"ע ששלח כידוע כספים לחיזוק היישוב, ועד בנו האדמו"ר האמצעי זי"ע שרכש בה נחלה, קרא לחיזוק ההתיישבות וכתב במכתבו המפורסם: "על כן מי לה', לא יחוס על ממונו ויחזק ישיבת אנ"ש בעיר הקודש חברון".

לדברי מפעילי המרכז, מרבית המבקרים המגיעים כיום לחברון פוקדים רק את מערת המכפלה. המיזם החדש נועד לחשוף אותם גם לשאר האתרים ההיסטוריים של העיר, החל מבית העלמין העתיק ועד לציון הרבנית מנוחה רחל סלונים ע"ה, בתו של האדמו"ר האמצעי, שנודעה בכינויה "אם היישוב היהודי בחברון".

"מאז ומקדם אדמו"רי חב"ד לדורותיהם תמכו ועודדו את היישוב היהודי בחברון", אמר בהתרגשות הרב דני כהן, שליח חב"ד בעיר. "בית חב"ד חברון ממשיך את המסורת הזאת בגאון. השבוע חנכנו כאן את החלק הראשון במרכז החדש, שמאפשר למבקרים מכל גווני האוכלוסייה להיחשף לאתריה ההיסטוריים של חברון ולסיפורה של העיר כולה, לחוות את הקשר העמוק למקום וליהנות מחוויה רוחנית והיסטורית יוצאת דופן".