( צילום: מענדי עקיבא, באדיבות אתר חב"ד COL )

ברקע משבר חוק הגיוס: למעלה ממאה תלמידי ישיבות חב"ד בארץ פתחו אתמול את שנת הלימודים תשפ"ו בישיבה המרכזית של החסידות, בשכונת קראון הייטס בניו יורק.

מדובר במסורת קבועה בחסידות, הנהוגה זה עשרות שנים, ולפיה בסיום שלוש שנות לימוד בישיבה גדולה בארץ ממשיכים התלמידים לשנת לימודים במרכז העולמי של החסידות. השנה נוספה להיערכות לנסיעה אתגר דרמטי, ברקע משבר הגיוס בארץ והאיסור על חייבי גיוס לצאת מהארץ. בשנים מוקדמות יותר רבים מבחורי חב"ד חתמו על הסכם ייעודי מול צה"ל, ועם פקיעת החוק לאחרונה - פקע גם ההסכם. כפי שדווח ב'כיכר השבת', לאורך השנה האחרונה נעשו ניסיונות מול עסקני חב"ד, כולל מול בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני העליון של החסידות, לקדם מתווה חדש - שיאפשר את נסיעת הבחורים לשנת לימודים בחצר הרבי, ובמקביל יאפשר להם להינשא ואף ללמוד שנה אחת בכולל - לפני גיוסם לצה"ל. המתווה לפי שעה, כך אומרים גורמים בכירים בחסידות, טורפד על ידי צה"ל.

( צילום: מענדי עקיבא, באדיבות אתר חב"ד COL )

תאריך פתיחת שנת הלימודים, ט"ו אלול, הוא תאריך סמלי בחב"ד. בתאריך זה פתח האדמו"ר החמישי של החסידות, כ"ק אדמו"ר הרש"ב זי"ע, את ישיבת "תומכי תמימים" - הישיבה המיתולוגית של החסידות בעיירה ליובאוויטש. מאז בישיבה המרכזית מתחילים בכל שנה באופן רשמי בתאריך זה.

העובדים ביישוב החרדי נדהמו: מצבור ענק של כלי נשק נמצא סמוך לבתים קובי רוזן | 14:14

התלמידים שנחתו בניו יורק, מרביתם בתחילת השבוע, הגיעו ביום ראשון האחרון למשרדי הנהלת הישיבה, בבניין הפנימיה, ושם נרשמו לקבלת חדרים. בנוסף נרשמו בטביעת אצבע כדי שיוכלו להיכנס לחדר האוכל.

בישיבה הותקנה בשנה האחרונה מערכת של טביעת אצבע בכניסה לחדר אוכל, במטרה למנוע ממי שאינו רשום בישיבה ואינו משלם שכר לימוד מסובסד בה, להיכנס ללא רשות. התלמידים הרשומים בישיבה יכולים להיכנס עם טביעת אצבע.

בעוד כשבועיים צפוי בית המדרש הגדול, ה-770, להתמלא באלפי בחורי החסידות מכל רחבי העולם, כולל צעירים, שיגיעו לעשות את ימי חודש החגים בסמוך לציונו של הרבי ובמרכז העולמי של החסידות. רק אחרי חודש תשרי ונסיעת אלפי האורחים לביתם יתחדשו הלימודים באופן רציף ושגרתי.

בחודש אב האחרון פרסם בית דין רבני חב"ד מכתב לחסידי חב"ד ובו הבהיר את עמדתו הברורה והחד משמעית בנושא הגיוס. "דעת בית הדין, לאור דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע הינה כדלקמן", נכתב בפתח המכתב, "תפקידם של תלמידי הישיבות עד זמן נישואיהם ופרק זמן לאחר נישואיהם הוא ללמוד תורה נגלה וחסידות. תפקיד זה הינו חלק ממערך ההגנה והשמירה על עם ישראל בכל הדורות. לימודם של תלמידי הישיבות בארץ ישראל מהווה חיוניות לביטחון עם ישראל.

( צילום: מענדי עקיבא, באדיבות אתר חב"ד COL )

( צילום: מענדי עקיבא, באדיבות אתר חב"ד COL )

"כ"ק אדמו"ר ביאר פעמים רבות כי תלמידי הישיבות והכוללים אינם משתמטים מהמערכה, אלא בלימוד תורתם הם נושאים וממלאים את תפקידם החיוני בהגנה על עם ישראל. המשך לימודם של תלמידי הישיבות והכוללים אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל. כך היה עד עתה, וכך ימשיך להיות בעזרת ה'".

הרבנים מוסיפים ואומרים "בנוגע למעשה", כי "ברור הדבר שעל פי הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, על הבחורים הצעירים והאברכים להמשיך בלימודם בישיבות ובכוללים. בכך הם מסייעים למערך ההגנה על ארץ ישראל והיושבים בה".

בנוסף, מבהירים הרבנים כי "אין לקחת חלק בתוכניות אשר לא מאפשרות לימוד בישיבה עד החתונה ותקופה לאחריה בכולל. בתקופה זו – 'ויכסה חושך ארץ' – ישנם בחורים רבים שמקבלים צו גיוס. עליכם לזכור את תפקידכם החשוב והחיוני בלימוד התורה הנגלית והחסידות, ולהגביר את התמסרותכם".

הרבנים שליט"א מבהירים את עמדתם ואומרים נחרצות: "אל תתפעלו ממניעות ומעיכובים מבחוץ. שאבו כח ממאמרי חסידות ימי ההנהגה של רבותינו נשיאינו, ומדורות החסידים אשר מסרו נפשם בעמידה איתנה נגד פשרות בחינוך והליכה בדרך המצוות והחסידות".