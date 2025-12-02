מקרה חמור בעירא אלעד: לפני זמן קצר (שלישי) פעוט כבן שנה וחצי פונה לבית החולים כשהוא במצב בינוני.

הפעוט, נכווה בביתו ממים רותחים, כונני החירום שהוזעקו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני והוא פונה על ידי צוות אמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים.

דוד אבוזמיל חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "נמסר לנו כי הילד נכווה ממים רותחים שהכינו בהם פסטה במטבח ביתו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה למרכז הרפואי שיבא תל השומר. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות ולמנוע ככל האפשר כניסת ילדים או פעוטות בעת הבישולים במטבח, בכדי למנוע כוויות קשות ואסונות מיותרים.