כיכר השבת
בגלל פסטה.. | היזהרו

אלעד: פעוט חרדי בן שנה וחצי נכווה ממים חמים ופונה במצב בינוני

כונני החירום וההצלה הוזעקו לפני זמן קצר לדירת מגורים באלעד, לאחר שהורי פעוט בן שנה וחצי דיווחו, כי בנם נכווה ממים רותחים שחוממו עבור פסטה | הפעוט פונה לבית החולים במצב בינוני (חדשות חרדים)

שימו לב והישמרו | אילוסטרציה (שאטרסטוק)

מקרה חמור בעירא אלעד: לפני זמן קצר (שלישי) פעוט כבן שנה וחצי פונה לבית החולים כשהוא במצב בינוני.

הפעוט, נכווה בביתו ממים רותחים, כונני החירום שהוזעקו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני והוא פונה על ידי צוות אמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים.

דוד אבוזמיל חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "נמסר לנו כי הילד נכווה ממים רותחים שהכינו בהם פסטה במטבח ביתו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה למרכז הרפואי שיבא תל השומר. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות ולמנוע ככל האפשר כניסת ילדים או פעוטות בעת הבישולים במטבח, בכדי למנוע כוויות קשות ואסונות מיותרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר