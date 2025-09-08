אפרו אמריקני, חמוש בסכין, נעצר הלילה (בין ראשון לשני) שעון ישראל בשכונת קראון הייטס בניו יורק לאחר שאיים על יהודי מקומי בסכין - במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי.

לפי הדיווח באתר קראון הייטס אינפו, התקרית התרחשה בשעת צהרים, בסביבות השעה 14:30 של יום ראשון.

אנשי 'השומרים' בשכונה, שבה מתגוררים אלפי משפחות של חסידות חב"ד ובה שוכן מרכז חב"ד העולמי, קיבלו דיווח על גבר שמנופף בסכין לעבר יהודי שנסע באוטובוס.

לפי הדיווח, החשוד נופף בסכין לעבר היהודי ואיים עליו: "אני אשסף לך את הגרון". היהודי המאוים מיהר לצאת מהאוטובוס ולהזעיק את המשטרה ואת מתנדבי 'השומרים'.

כאמור, כעבור זמן קצר, בזכות תושייה ושיתוף פעולה בין המתנדבים, אותר האוטובוס הלוונטי ומתנדבי 'השומרים' הנחו את שוטרי משטרת ניו יורק להגיע אל החשוד, שנעצר. הסכין שבה איים החשוד נתפסה על ידי מתנדבי השומרים.

קראון הייטס, למרבה הצער, למודה תקריות דומות. לעיתים מדובר במקרים אנטישמים שבהם גוים מתגרים בתושבי השכונה, ולעיתים מדובר במקרי פשיעה, שגורמים לבהלה גם בקרב המשפחות היהודיות החרדיות.

לפני כשבועיים דווח על מעצר גנב אפרו אמריקני, שפרץ לרכב חונה בקראון הייטסוהצליח לגנוב מתוכו דולרים יקרי ערך שהתקבלו מהרבי מליובאוויטש זי"ע. החשוד באותו מקרה הגיע רכוב באופניים, ניגש אל הרכב שחנה בצד הכביש - וניפץ את החלון.

בתוך התיק היו מספר מכשירי טלפון חדשים וארנקים, ובהם גם מספר דולרים שהתקבלו מהרבי. אחרי הגניבה החשוד נמלט מהמקום. דיווח על הגניבה הגיע במהירות לאנשי ה'שמירה' בשכונת קראון הייטס. אלו פתחו מיד במבצע חיפוש מקיף, שכלל גם העלאת רחפן מתקדם לאוויר, כדי שיסייע באיתור החשוד על סמך תיאורים שהתקבלות.

למרות שהגנב כבר הצליח להימלט, הצוות הטכני של ה'שמירה' בחן את צילומי האבטחה והצליח לאתר את הגנב - בבניין דירות מקומי. בתיאום עם משטרת ניו יורק, אותר החשוד ונעצר. עם מעצרו התברר כי יש נגדו צו מעצר פתוח.