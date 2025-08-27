אפרו-אמריקני ניתץ את הרכב - וגנב שטרות של דולר שהתקבלו מהרבי

גנב אפרו אמריקני נעצר בתחילת השבוע, לאחר שפרץ לרכב חונה בשכונת קראון הייטס בברוקלין, בה מתגוררים אלפי משפחות של חסידי חב"ד - והצליח לגנוב מתוכו דולרים יקרי ערך שהתקבלו מהרבי מליובאוויטש זי"ע.

זה קרה בסמוך לצומת הרחובות סטנקטדי ומייפל, בשכונה הגדולה. החשוד הגיע רכוב באופניים, ניגש אל הרכב שחנה בצד הכביש - וניפץ את החלון. לפי הדיווח באתר COLlive, הוא מיהר להשתחל פנימה אל תוך הרכב ולשלוף מתוכו תיק שנראה לו יקר ערך.

בתוך התיק היו מספר מכשירי טלפון חדשים וארנקים, ובהם גם מספר דולרים שהתקבלו מהרבי. אחרי הגניבה החשוד נמלט מהמקום. הרבי מליובאוויטש נהג במשך שנים לחלק בכל שבוע בצורה מסודרת לקהל ענק שהתדפק על דלתותיו שטר של דולר כשליחות מצווה לצדקה, תוך אמירת ברכה. בקרב החסידים הדולרים נחשבים למסוגלים וכלי לברכה. דולרים שכאלו היו בתוך התיק שנגנב.

דיווח על הגניבה הגיע במהירות לאנשי ה'שמירה' בשכונת קראון הייטס. אלו פתחו מיד במבצע חיפוש מקיף, שכלל גם העלאת רחפן מתקדם לאוויר, כדי שיסייע באיתור החשוד על סמך תיאורים שהתקבלות.

למרות שהגנב כבר הצליח להימלט, הצוות הטכני של ה'שמירה' בחן את צילומי האבטחה והצליח לאתר את הגנב - בבניין דירות מקומי. בתיאום עם משטרת ניו יורק, אותר החשוד ונעצר. עם מעצרו התברר כי יש נגדו צו מעצר פתוח.