כיכר השבת
גיוס תמורת חלב?

יהדות התורה נגד שר האוצר סמוטריץ': "דואגים לרפתנים ומתנגדים לרפורמה"

סיעת יהדות התורה, הוציאה לפני זמן קצר הודעה, בה היא הבהירה, כי היא תתנגד לרפורמת החלב, אותה מוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'; "תפגע בייצור המקומי, ובסופה תעלה את יוקר המחיה", נימקו (חדשות חרדים)

1תגובות
ח"כי 'דגל התורה' חותמים על מכתבי ההתפטרות מהקואליציה | ארכיון

בצל המתיחות החריפה בגוש הקואליציה, חברי סיעת יהדות התורה, הודיעו לפני זמן קצר (שני), כי הם החליטו לתמוך ברפתנים ומתנגדת לרפורמה בענף החלב.

בצל הניסיון לחוקק חוק הגיוס והחשש, כי ומפלגתו יתנגדו לחוק משיקולים אלקטרואליים, חברי הכנסת של יהדות התורה, הרגישו לא ממש מחויבים לסמוטריץ'.

בהודעה שהוציאו במשותף כל חברי יהדות התורה נאמר: "סיעת יהדות התורה בכנסת תומכת ברפתנים ומתנגדת לרפורמה בענף החלב המוצעת על ידי משרד האוצר בחוק ההסדרים 2026, ודורשת להוציא אותה מהחוק:.

"בישיבת הסיעה", נאמר בהודעה: "באה לידי ביטוי הדאגה של חברי הכנסת נוכח הסכנה לקיומם ולפרנסתם של הרפתנים והחקלאים מהרפורמה המוצעת, שתפגע בסופו של דבר גם בצרכנים עצמם. ענף שיהיה תלוי רק ביבוא הופך אותו לנתון בידי זרים ובכזה שעלול להיפסק , בכל עת".

עוד נכתב: "חברי הסיעה הבהירו כי הרפומה תפגע בייצור המקומי, ובסופה תעלה את יוקר המחיה ותחליש עוד יותר את השכבות החלשות. הסיעה דורשת להוציא לאלתר את הרפורמה מחוק ההסדרים ולקיים בעתיד הקרוב דיון ציבורי ומקצועי מעמיק, תוך בחינה החלופות המקצועיות שהציג משרד החקלאות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שמאל כלכלי לא מצליח בשום מקום
עובדות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר