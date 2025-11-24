בצל המתיחות החריפה בגוש הקואליציה, חברי סיעת יהדות התורה, הודיעו לפני זמן קצר (שני), כי הם החליטו לתמוך ברפתנים ומתנגדת לרפורמה בענף החלב.

בצל הניסיון לחוקק חוק הגיוס והחשש, כי שר האוצר סמוטריץ' ומפלגתו יתנגדו לחוק משיקולים אלקטרואליים, חברי הכנסת של יהדות התורה, הרגישו לא ממש מחויבים לסמוטריץ'.

בהודעה שהוציאו במשותף כל חברי יהדות התורה נאמר: "סיעת יהדות התורה בכנסת תומכת ברפתנים ומתנגדת לרפורמה בענף החלב המוצעת על ידי משרד האוצר בחוק ההסדרים 2026, ודורשת להוציא אותה מהחוק:.

"בישיבת הסיעה", נאמר בהודעה: "באה לידי ביטוי הדאגה של חברי הכנסת נוכח הסכנה לקיומם ולפרנסתם של הרפתנים והחקלאים מהרפורמה המוצעת, שתפגע בסופו של דבר גם בצרכנים עצמם. ענף שיהיה תלוי רק ביבוא הופך אותו לנתון בידי זרים ובכזה שעלול להיפסק , בכל עת".

עוד נכתב: "חברי הסיעה הבהירו כי הרפומה תפגע בייצור המקומי, ובסופה תעלה את יוקר המחיה ותחליש עוד יותר את השכבות החלשות. הסיעה דורשת להוציא לאלתר את הרפורמה מחוק ההסדרים ולקיים בעתיד הקרוב דיון ציבורי ומקצועי מעמיק, תוך בחינה החלופות המקצועיות שהציג משרד החקלאות".