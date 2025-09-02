כיכר השבת
לאחר 14 שנים

בלב סוריה העוינת: התפילה היהודית שהדהדה בבית הכנסת העתיק בדמשק

רגע היסטורי בדמשק: בפעם הראשונה מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, נשמע קול תפילה יהודית בבית הכנסת המרכזי שבדמשק |היהודים שאושרו לבקר במקום, קיימו תפילה בבית הכנסת המרכזי, וכן נשאו תפילה ע"י קברו של הרה"ק רבי חיים ויטאל זי"ע | צפו בתיעוד המרגש (חרדים בעולם)

בית כנסת העתיק בסוריה

רגע היסטורי: בפעם הראשונה מזה 14 שנה, מאז פרוץ מלחמת האזרחים ב, נשמע קול תפילה יהודית בבית הכנסת המרכזי שבדמשק. המקום, שבעבר היה לב ליבה של קהילה יהודית מפוארת, עמד דומם ושומם במשך שנים ארוכות, כשרק חומותיו הזקנות עדות לעבר המפואר.

במקום הזה, שבו כל אתר יהודי נתון תחת פיקוח הדוק של המשטר וסגור לרוב המבקרים, הגיעו משה קליין, חוקר תפוצות ישראלי, ודוב בלייך מניו יורק, אשר קיבלו אישור מיוחד לבקר במקום.

השניים ם לא רק תיעדו את שרידי החיים היהודיים, אלא גם נטלו על עצמם את המשימה הקדושה להשיב ולו לרגע קט את החיים והתפילה למקום.

עם טלית ותפילין, הם נכנסו פנימה. הרגע שבו נשאו תפילה, לצד היהודים הבודדים שנותרו בעיר, היה רגע של תקווה ושל התגברות הרוח על החומר. זו לא הייתה עוד תפילה, אלא תפילה מדם הלב, תפילה שביקשה לשמר פיסה של עבר מפואר ולתת מעט נחמה להווה כאוב.

כמו כן, השניים נשאו תפילה מיוחדת על קברו של הרה"ק רבי חיים ויטאל, תלמידו של מרנא האר"י הקדוש.

הביקור הזה, שהוא כל כך נדיר ומרגש, הוא תזכורת חיה לכוחה של היהדות לשרוד ולהתקיים גם בתנאים הקשים ביותר. הוא מהווה מגדלור של תקווה לשימור הזיכרון והמורשת היהודית במקומות שבהם הקהילות נעלמו.

ביקור היהודים בסוריה
ביקור היהודים בסוריה
ביקור היהודים בסוריה
קברו של רבי חיים ויטאל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר