עימות חריף פרץ היום (שני) בוועדת החינוך של הכנסת, במהלך דיון חירום על מעונות לא מפוקחים בעקבות האסון הטראגי בשבוע שעבר בירושלים. ח"כ צבי סוכות, יו"ר הוועדה, יצא בחריפות נגד ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים) שטענה כי מנסים לטייח את האסון.

הדיון המשותף של ועדת החינוך עם הוועדה לזכויות הילד וועדת העבודה והרווחה, התקיים על רקע נתונים מדאיגים שחשף מרכז המחקר והמידע של הכנסת. על פי הנתונים, בירושלים לבדה קיים פער של כ-55 אלף פעוטות בין מספר הילדים עד גיל שלוש לבין התפוסה בפועל במעונות מפוקחים - רק 21% מהפעוטות בעיר נמצאים במסגרות מפוקחות.

עימות בוועדת החינוך ( צילום: ערוץ כנסת )

חה"כ גולדקנופף ( צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת )

יו"ר רשימת יהדוה"ת חה"כ יצחק גולדקנופף אמר בדיון: "יש לי ניסיון של 50 שנה בגיל הרך ואני הייתי נגד להעביר את זה למשרד החינוך. מעונות יום הם לא כדור והיה צי של אנשים שעבדו על זה במשרד העבודה. למה אין גננות? הם לומדים גננות והולכים להייטק, כי לא משלמים להם אותו שכר. בציבור החרדי מקבלים 50% ממה שמקבלים בממלכתי דתי וממלכתי כי עדיין לא מגיע להם אופק חדש". עוד הוסיף ח"כ גולדקנופף: "אין מוסד אחד רשמי בלי רישיון. אם יש מוסד בלי רישיון זה רק ממלכתי או ממלכתי דתי שהם יכולים לפתוח גן או בית ספר בלי רישיון אבל לחינוך מוכר יכולים לחכות ארבעה חודשים לרישיון".

בדיון השתתף שר החינוך יואב קיש שאמר: "המעונות הפיראטיים זו תופעה שקיימת עשרות שנים. ברור שאנחנו מנסים לדאוג שכמה שיותר מעונות יהיו תחת רישיון ומפוקחים, אבל ללא שיתוף פעולה בין המשטרה, לפרקליטות, לשלטון המקומי ומשרדי הממשלה לא נוכל להתמודד עם זה. חלקם בבתים, במבנים לא תקינים. לי אין את המידע או את הסמכות ללכת לשכונה ולבדוק בדירה כזו או אחרת אם יש או אין ילדים בפנים. מאז שהנושא עבר לסמכות משרד החינוך אלפי גנים נרשמו ונכנסו לפיקוח היו גם גנים שסגרנו אבל צריך להבין גם את המורכבות והמגבלות שלנו".

עוד הוסיף השר קיש: "הגנים הפרטיים הם חלק מהשוק חופשי. נקבעו כללים של מעל 7 ילדים כרף לפיקוח ואפשר לדון בזה, אבל יש להם חשיבות גדולה במערכת החינוך. לנו חשוב לחזק את מעונות הסמל".

אל מול טיעונים שהעלתה בדיון ח"כ נעמה לזימי לגבי קיצוץ בתקציב הייעודי להכשרות פדגוגיות ופעילות למניעת אסונות במעונות, השיב השר קיש: "התקציב הוא סביב 200 מיליון ש"ח יציב. היו הסטות משימוש כזה לאחר, לא היו תוספות כפי שרצינו אבל גם לא היה קיצוץ". לאחר הדברים הציג נציג מקצועי מטעם המשרד בפני הוועדות את אופן חלוקת התקציבים.

זירת האסון במעון בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הפערים המדאיגים

הנתונים שהוצגו בדיון מעלים תמונה קשה: בירושלים, בית שמש, בני ברק ועוד ערים מדובר באלפי פעוטות שאינם נמצאים במסגרות מפוקחות. הפערים בין רשויות שונות דרמטיים - בעוד שבחלק מהיישובים מעל 80% מהפעוטות במסגרות מפוקחות, בירושלים ובערים חרדיות נוספות השיעור נמוך בהרבה.

ח"כ סוכות הדגיש בעבר כי "בלי פיקוח אין בטיחות", והדיון התמקד בדרכים להרחבת המסגרות המפוקחות ולהבטחת בטיחות הילדים. עם זאת, הדיון הפך לזירה של עימותים פוליטיים, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה ניסו לנצל את האסון לביקורת על המגזר החרדי כולו.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה בה ח"כ סוכות מתמודד עם ניסיונות להסתה. לפני מספר שבועות הוא אף הגיש תלונה במשטרה נגד מפגין שתקף אותו פיזית במהלך הפגנה, תוך שהוא מבהיר: "לא נשב בשקט אל מול האלימות של השמאל הקיצוני".

הדיון בוועדת החינוך צפוי להימשך בימים הקרובים, כאשר המטרה המוצהרת היא למצוא פתרונות מעשיים למצוקת המעונות - תוך שמירה על דיון ענייני ומניעת ניצול פוליטי של הטרגדיה. בעולם התורה מקווים כי הדיון יוביל לתוספת משמעותית של מסגרות מפוקחות, במיוחד בערים החרדיות שבהן הצורך הוא הגדול ביותר.