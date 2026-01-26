זירת האסון במעון בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ועדת החינוך של הכנסת תקיים היום (שני) דיון חירום משותף עם הוועדה לזכויות הילד וועדת העבודה והרווחה, בעקבות האסון הטראגי בשבוע שעבר במעון לא מפוקח בשכונת רוממה בירושלים. הדיון, בראשות ח"כ צבי סוכות, יתמקד בנתונים מדאיגים שנחשפו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המצביעים על פערים עצומים בשילוב פעוטות במסגרות מפוקחות ברחבי הארץ.

הנתונים שיוצגו בדיון חושפים מציאות קשה: בשנת הלימודים תשפ"ה (2024/25) קיים פער של עשרות אלפי פעוטות בין מספר הילדים עד גיל שלוש ברשויות המקומיות לבין התפוסה בפועל במעונות יום ומשפחתונים מפוקחים. בירושלים לבדה, הפער מוערך בכ-55 אלף ילדים - מספר מזעזע המעיד על היקף התופעה. גם בערים נוספות כמו בית שמש, בני ברק, רהט ותל אביב-יפו מדובר באלפי פעוטות שאינם נמצאים במסגרות מפוקחות. פערים דרמטיים בין רשויות הנתונים מעלים תמונה בעייתית במיוחד בכל הנוגע לפערים בין רשויות שונות. ברשויות מסוימות, שיעור הפעוטות במסגרות מפוקחות נמוך במיוחד: בירושלים - כ-21% בלבד מהפעוטות נמצאים במסגרות מפוקחות. ביישובים נוספים, בעיקר בפריפריה ובחברה הערבית, השיעור יורד אף אל מתחת ל-15%. זאת לעומת רשויות מובילות כמו נס ציונה, ראש פינה והר אדר, שבהן מעל 90% מהפעוטות משולבים במסגרות מפוקחות. הפערים הללו מעידים על אי-שוויון בסיסי בזכות הפעוטות לסביבה בטוחה ומפוקחת, כאשר מקום המגורים קובע למעשה את רמת הבטיחות והפיקוח שזוכה לה הילד. עבור משפחות רבות בירושלים ובערים נוספות, המציאות הכלכלית והמחסור במסגרות מפוקחות מובילים לבחירה במעונות פיראטיים, שאינם עומדים בתקני הבטיחות הנדרשים.

חה"כ צבי סוכות ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

"מציאות מזעזעת הדורשת טיפול דחוף"

יו"ר ועדת החינוך ח"כ צבי סוכות הביע עמדה נחרצת בנושא: "מציאות בה בעיר הבירה של מדינת ישראל רק 21% מהילדים בגיל הרלוונטי רשומים במעון מפוקח היא מזעזעת ודורשת טיפול דחוף ביותר", אמר. לדבריו, "ביקשתי לכנס באופן דחוף את הוועדה לדיון חירום כדי לתת מענים מידיים ומענים לטווח הארוך לטיפול בתופעה".

ח"כ סוכות הדגיש כי "בלי פיקוח אין בטיחות, לא ייתכן שמקום המגורים יקבע אם פעוט זוכה למסגרת מפוקחת. הפערים מחייבים מענה מיידי". הוא הוסיף: "לא נקבל מציאות בה מאות אלפי ילדים בגיל הרך בישראל מטופלים ללא פיקוח ממשלתי".

קידום הרשות לגיל הרך

במסגרת המאמצים לטיפול בבעיה, הודיע ח"כ סוכות כי "בעז"ה נקדם במהירות את הצע"ח להקמת הרשות לגיל הרך בישראל ונסדיר יחד עם משרד החינוך את הטיפול בגיל הרך בצורה מקיפה". הקמת רשות ייעודית לגיל הרך נתפסת כצעד מרכזי בהסדרת התחום ובהבטחת פיקוח אחיד ואפקטיבי על כלל המסגרות.

הדיון היום צפוי לכלול גם את נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, ונציגי רשויות מקומיות, במטרה לגבש תוכנית פעולה מיידית להרחבת המסגרות המפוקחות ולהגברת הפיקוח על מעונות קיימים. כידוע, האסון בשבוע שעבר, בו מצאו את מותם שני פעוטות - ליה גולובנציץ ואהרן כץ ע"ה - הדגיש את הצורך הדחוף בטיפול בנושא.

עבור הציבור החרדי בירושלים, שם שיעור הילודה גבוה במיוחד והצורך במסגרות לגיל הרך חריף, הנתונים מדאיגים במיוחד. משפחות רבות מוצאות עצמן ללא אפשרות לשלב את ילדיהן במסגרות מפוקחות, בשל מחסור במקומות ועלויות גבוהות. הדיון היום עשוי להוות נקודת מפנה בטיפול בבעיה מערכתית זו.