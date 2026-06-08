הלמידה מרחוק דרך הזום - צילום: נתן יעקובי הלמידה מרחוק דרך הזום | צילום: צילום: נתן יעקובי 10 10 0:00 / 0:18

בעוד מערכת החינוך צפויה לחזור מחר (שלישי) ללימודים פרונטליים בעקבות הקלות בהנחיות פיקוד העורף, מעניין לבחון כיצד מוסדות חינוך חרדיים מתמודדים עם אתגר הלמידה מרחוק בשעת חירום. הבולט שבהם - תלמוד תורה תורת חסד בעיר אלעד, שהפך לחלוץ בתחום.

על פי ההנחיות המתעדכנות של פיקוד העורף, מערכת החינוך ברחבי הארץ תחזור לפעילות מלאה ללא הגבלות החל מהשעה 6:00 בבוקר מחר, למעט באזורי קו העימות בצפון. שר החינוך יואב קיש הבהיר כי הפער בין אישור פעילות המשק למקומות עבודה לבין איסור פתיחת מערכת החינוך אינו סביר, וקבע כי מחר יוקדש ליום התארגנות ויצירת קשר עם התלמידים. מוכנים מראש למצבי חירום המערכות הביטחוניות והסבבים שעוברים עלינו בשנים האחרונות, לצד חשש תמידי מהסלמה רחבה, הפכו את היכולת לשמור על רצף לימודי לחלק בלתי נפרד מעולם החינוך. הכבוד ההדדי בברכות והשם שנבחר | שמחת הברית לנינם המשותף של הראשונים לציון חיים רוזנבוים | 20:43 אם בעבר עצירת הלימודים הייתה מובנת מאליה בכל מצב חירום, כיום יותר ויותר מוסדות מחזיקים במערכות מוכנות להפעלה המאפשרות מעבר מהיר ללמידה מרחוק. אנשי חינוך מסבירים כי מעבר לשאלת ההספק הלימודי, קיימת חשיבות גדולה לשמירה על שגרה עבור הילדים. בזמני מתח וחוסר ודאות, עצם העובדה שהילד פוגש את המלמד וממשיך את סדר יומו מעניקה תחושת יציבות וביטחון, כך מסרו גורמים במערכת החינוך.

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בשנים האחרונות השקיעו מוסדות רבים בפיתוח כלים ללמידה מרחוק, חלקם בעקבות תקופת הקורונה וחלקם בעקבות סבבי הלחימה והמצבים הביטחוניים שחזרו על עצמם. במוסדות שונים פותחו מערכות המאפשרות פתיחת שיעורים בתוך זמן קצר, לצד מערכי קשר עם הורים ותלמידים.

אחד המוסדות שנחשב לחלוץ בתחום הוא תלמוד תורה תורת חסד באלעד. כבר לפני שנים, עוד כאשר הנושא היה חדש יחסית בעולם החינוך החרדי, הפעיל המוסד מערכי למידה מרחוק ושמר על רצף לימודי גם בתקופות שבהן הלימודים הפרונטליים נעצרו, לידי 'כיכר השבת' הגיעו תיעודים מעניינים מהלמידה מרחוק.

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בתיעודים מתלמוד תורה תורת חסד ניתן לראות מערך למידה מרחוק שהופעל לא פעם בשנים האחרונות החל מתקופת הקורונה ועד מצבי חירום שונים, וזאת כחלק מהיערכות קבועה לשמירה על רצף לימודי לתלמידים. המוסד, הידוע בהשקעתו החינוכית ובאווירה הישיבתית המיוחדת השוררת בו, הוכיח כי ניתן לשמור על קשר חי עם התלמידים גם מרחוק.

לצד האתגרים הטכנולוגיים והחינוכיים, מנהלי מוסדות מודים כי המציאות בישראל מחייבת כיום היערכות מוקדמת גם למצבים בלתי צפויים. אחד המנהלים מסר: "אף אחד לא רוצה להשתמש בזה, אבל כשצריך, חשוב שהמערכת תהיה מוכנה והילדים לא יישארו בלי מסגרת".

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קול התורה לא ייפסק

כך, בזמן שהציבור עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות, במוסדות החינוך ממשיכים לעסוק בשאלה אחת פשוטה: איך דואגים שגם בימי חירום, קול התורה לא ייפסק גם בתקופות המאתגרות ביותר.