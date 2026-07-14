המתקפה של אלקין נגד המרכז שמאל המתקפה של אלקין נגד המרכז שמאל 10 10 0:00 / 1:06

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, שיגר אתמול (שני) מתקפה חריפה נגד מפלגות האופוזיציה והאפשרות לשיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות.

בריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת', הבהיר אלקין כי "שנאת חרדים הפכה לאידאולוגיה" במחנה המרכז-שמאל. "כשאתה מסתכל בעולם של המרכז-שמאל, איזו שנאה יש להם לעולם התורה", אמר השר אלקין. "הם לקחו את הנושא החרדי והפכו את זה לאידאולוגיה של שנאה. בלי קשר לוויכוח של הגיוס, הכניסו לציבור למה צריך להיות נגד נתניהו והימין? כי החרדים שם".

השר זאב אלקין בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

השר אלקין התייחס לאפשרות של שיתוף פעולה בין הסיעות החרדיות ליו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, שהתבטא לאחרונה על כך בריאיון ל'כיכר השבת'. "אתה רואה את השותפים של איזנקוט לגוש, ואתה גם רואה מה עמדותיו", הבהיר אלקין. "כשאתה מקלף, נראה לך שיש נוסח חוק גיוס שיהיה מקובל על החרדים, ליברמן ולפיד?"

דבריו של השר אלקין מגיעים בעיצומה של סערה פוליטית סביב חוק יסוד לימוד תורה שאושר אתמול בקריאה שניה ושלישית, ובמקביל לדיונים הסוערים בנושא חוק הגיוס. כזכור, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר השבוע כי מפלגתו לא תשב באותה קואליציה עם ש"ס, ודרש "חוק גיוס לכולם".

השר אלקין המשיך ותיאר את היחס לציבור החרדי במחנה האופוזיציה: "איני חושב שכל מי שמסתכל בעולם של המרכז-שמאל - איזו שנאה יש להם לעולם התורה, שנראה ברמה הכי בסיסית שיש. הם הפכו את זה לנושא מרכזי בקמפיין שלהם".