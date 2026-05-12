במלון 'וסטין גרנד מיוניק' במינכן, נפתח השבוע הכינוס הדו-שנתי של הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'. הכינוס, המתקיים בצל גל האנטישמיות הגואה ברחבי אירופה, מרכז את הרבנים הראשיים, ראשי אבות בתי הדין ודיינים ממרבית מדינות היבשת.
בראש הכינוס עומדים נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט ויו"ר הועדה המתמדת אב"ד לונדון הגאון רבי מנחם געללעי. הרבנים מתכנסים כדי לדון במכלול העניינים המעסיקים את קהילות הקודש באירופה, כאשר נושא האנטישמיות והאתגרים הביטחוניים עומדים במרכז הדיונים.
בית הדין הגדול: עמדה נחרצת בנושא גיור
ערב פתיחת הכינוס קיימו חברי בית הדין הגדול של אירופה ישיבה מיוחדת. הרבנים עסקו במגוון נושאי בתי הדין באירופה, נהלים להידוק הקשר בין בתי הדין באירופה והקשר עם הנהלת בתי הדין בישראל. הגר"מ געללעי אמר כי בעקבות הביקוש הרב יפעל בית הדין של אירופה במדינות נוספות במזרח ובמערב אירופה.
חברי בית הדין הגר"פ גולדשמידט, הגר"מ געללי והגר"מ לבל חתמו ואשררו שוב את עמדת בית הדין הגדול של אירופה שעוגן בתקנות 'ועידת רבני אירופה' כסמכות ההלכתית העליונה של בתי הדין וחברי 'ועידת רבני אירופה', הפועלים בשיתוף פעולה עם הרה"ר לישראל בברכת גדולי ישראל, ולפיה לא יתקבל כל גיור שאינו עפ"י ההלכה.
"עמדתנו המשותפת לבתי הדין באירופה ובישראל חד משמעית ולא תשתנה לעולם; גיורים מתבצעים אך ורק על ידי בית דין חשוב וקבוע, לא יאושרו גיורים שיבוצעו על ידי 'רבנים' המיובאים למבצעי גיור ולא יבוצע גיור במקומות בהם אין תשתית לחיים קהילתיים יהודיים", נכתב בהחלטה.
דיונים בנושאי ברית מילה ואנטישמיות
במהלך הכינוס דנו הרבנים במגוון רחב של נושאים, ובהם המערכה על ברית המילה בשווייץ ובבלגיה, השלכות ההליכים הפליליים והדרכים להסדרת נושא המוהלים. כמו כן נדונו השלכות המלחמה בין ישראל לאיראן על קהילות ישראל באירופה.
הרבנים סקרו בהרחבה את מצב האנטישמיות ומורכבות פעילות הקהילה היהודית ומוסדות החינוך במדינות בהן הם מכהנים. בכמה מהמדינות מזהים הרבנים עמדות נגד ישראל והיהודים גם בקרב הנהגת הימין. "השיח עם הימין הקיצוני – החליטו הרבנים – נתון לכל קהילה באופן עצמאי לחלוטין שכן רק הם סוברניים להחלטה כזו".
הגר"פ גולדשמידט אמר כי "לצערנו, כל ביקורת לא מידתית הגובלת לעיתים בגסות נגד ישראל מתפרשת על ידי המון העם נגד יהודים. איננו זקוקים לאהבתם אבל ממשלות אירופה אחראיות לביטחונם של הקהילות היהודיות ואנו דורשים ביטחון שמירה והגנה על זכויותינו כאזרחים שוויי זכויות".
במקביל לכינוס הרבנים הבכירים, מתקיים במלון סמינר פתיחה של המחזור החמישי לרבנים צעירים במסגרת תוכנית ההכשרה לרבנים של הועידה - 'המנהיגות הרבנית של אירופה'. בסמינר משתתפים 26 רבנים משלוש עשרה מדינות, ביניהן פורטוגל, סקוטלנד, צ'כיה, שוויץ והונגריה.
הרבנים קיימו מושבים מרתקים עם הרבנים הצעירים, בהם נדונו נושאים בהלכה ובמעשה. את המשתתפים מאבטחת במעגל נרחב משטרת מינכן ושירותי הביטחון הגרמניים והקהילה, בשל המצב הביטחוני הרגיש. הכינוס מתקיים בחסות ממשלת בוואריה ובסיוע מועצת הפטרונים וקרן 'מתנאל' על ידי הגב' ג'ואל אפללו.
תוכנית הכשרה ייחודית לרבנים צעירים
'ועידת רבני אירופה' החלה לפני כחמש וחצי שנים בהפעלת תוכנית 'העתודה הרבנית של אירופה' להעצמת רבני הקהילות ולהכשרתם כעתודה הרבנית בהלכה ובקירוב ברחבי אירופה. עד עתה השתתפו כמאה רבנים צעירים המכהנים כרבני קהילות בכמה ערים ביותר מעשרים מדינות.
את התוכנית מלווים הגר"פ גולדשמידט, הגר"מ געללעי, וועדת רבנים קבועה של בעלי ניסיון רב ברבנות ובקירוב, ובהם המנהל הרבני של הועידה הגאון רבי משה לבל ראש ישיבת 'תורת חיים' ואב"ד מוסקבה, הרה"ג רבי נפתלי שיף מייסד ארגון 'נצח' והעומד בראשו, והרה"ג אלי לעמל מייסד ארגון 'לב' בצרפת ובישראל.
במהלך התורנית הרבנים שומעים שיעורי הלכה למעשה מפי גדולי הרבנים וזוכים למנטור צמוד של עשרים רבנים אבות בתי דין ודיינים חברי הועדה המתמדת. במסגרת התוכנית לומדים ומשתלמים הרבנים לעומק בהלכה ובמעשה במשך שנתיים בנושאים רבים, ובהם בדיקת מקוואות, כשרות בקהילה, בירור יהדות, עירובין, חופה וקידושין, קבורה וליווי המשפחה, הלכות סת"ם ועוד.
כך גם מקבלים הרבנים סדנאות להכשרה מקצועית וכלים לפיתוח וניהול הקהילה בתחומי עמידה מול תקשורת וקהל, מנהיגות קהילתית, קירוב ובניית הקהילה, גישור, ניהול עבודת צוות וגיוס משאבים, בניית חזון ודרכי פעולה ועוד. התוכנית מופעלת ממטה הועידה - המרכז היהודי של הועידה במינכן הפועל בחסות ממשלת בוואריה.
"מכשירים דור חדש של רבנים"
שיעור פתיחה בנושא 'מנהיגות רבנית בשעת מבחן' נשא הגאון רבי פנחס גולדשמידט נשיא הועידה. במהלך הכינוס נשאו דברים והתקיימו פאנלים עם הגאון רבי משה לבל, רבה של מרסיי הרה"ג רבי ראובן אוחנה, אב"ד אמסטרדם הרה"ג רבי אליעזר וולף, ראש לשכת נשיא הועידה ומנכ"ל קרן הועידה מר גדי גרוניך, מזכ"ל הועידה הרב אהרון שמואל בסקין ומנהל מחלקת פיתוח והכשרות הרב דוד בסוק.
בימי הסמינר שמעו המשתתפים שיעורים והרצאות תורניות מהרבנים וצוותי העבודה המלווים, ובהם הרצאה מיוחדת על 'זכרון וזהות – מדוע חשוב לזכור את השואה' מפי הממונה על המאבק באנטישמיות בגרמניה ד"ר לודוויג שפלה.
הגר"פ גולדשמידט אמר לרבנים הצעירים: "אתם ניצבים כולכם היום אל מול אתגרי המחר של הקהילות היהודיות ברחבי אירופה. העתיד אמנם לוט בערפל, ואולם המורשת שתנחילו לדורות הבאים נושאת עמה ערכי אמת נצחיים שיעניקו לכם את התבונה הנצרכת, שיקול הדעת, היציבות והעוצמה להנהיג, לנווט ולשמש כמגדלור בסערות הזמן, כאשר חושך יכסה ארץ וערפל לאומים - מול האנטישמיות הגואה באירופה אנו מכשירים כאן דור חדש של רבנים".
הגר"מ לבל אמר כי "ועידת רבני אירופה, האמונה על קידום והעצמה של הקהילות היהודיות באירופה, רואה בהכשרת מנהיגות רבנית מסורה ואיכותית יעד ראשון במעלה. מתוך תחושת שליחות עמוקה זו גיבשנו תוכנית הכשרה ייחודית, וגייסנו את מיטב הרבנים ואנשי המקצוע שילוו אתכם בתהליך של צמיחה והתפתחות".
במהלך הכינוס התארחו נציגים בכירים מהממשלה והפרלמנט בראשות מזכ"ל מפלגת השלטון הסוציאלית הנוצרית המאוחדת בבאווריה CSU מרטין הובר, המעידים על החשיבות שמייחסות הרשויות הגרמניות לקהילה היהודית ולפעילותה.
חברי הועדה המתמדת שיבחו את ראש לשכת נשיא הועידה ומנכ"ל קרן הועידה מר גדי גרוניך, למזכ"ל הועידה הרב אהרון שמואל בסקין העומד בראש המחלקה לפיתוח קהילתי וצוות משרדו על היוזמה, התכנון עריכת התוכניות והפעלתם בתבונה רבה ולמנהל מחלקת פיתוח והכשרות הרב דוד בסוק.
