מייק לאולר עם עסקנים חרדים ( צילום: בחצרות סאטמר )

בעוד רבבות בית ישראל התכנסו אמש בשערי ירושלים, בקצה השני של הגלובוס התחוללה דרמה אנושית מטלטלת שהסתיימה בשמחה שאינה ניתנת לתיאור.

אלמן צעיר, שנאסרה עליו הכניסה לארה"ב, זכה סוף סוף להתאחד עם ילדיו היתומים האהובים, רגע לפני חתונת בנו החתן שתתקיים בשבוע הבא בארה"ב. מאחורי האיחוד המרגש עומדת מערכה דיפלומטית חובקת עולם שניהלו בכירי הלובי היהודי ואישים רמי דרג בוושינגטון. הסיפור הטראגי החל לפני כשלוש שנים, כאשר המשפחה כולה נאלצה לטוס לארה"ב בחיפוש אחר מרפא למחלתה הקשה של האם. למרבה הצער והכאב, לאחר כשנה וחצי של טיפולים מתישים, נפטרה האם והובאה למנוחות בישראל. בעקבות ההשתקעות בארה"ב, המשפחה החליטה להישאר במקום. לפני כחצי שנה, גורל אכזר הפריד שוב, האב הגיע לביקור בארץ הקודש לציין את יום הזיכרון לרעייתו. כשרצה לשוב ולהתאחד עם ילדיו ולקראת חתונת בנו – הוא נדהם לגלות שדרכו לארה"ב נחסמה מיידית! הסיבה הבלתי נתפסת: שהייה מעבר למותר בוויזה המקורית שקיבל. ולבנתיים, הספיק בנו הבחור להתארס בארה"ב, וקביעת זמן החתונה נקבעה לחודש חשון. "הגלריה": שוקי לרר לא פספס פינה בעצרת, ומגיש תיעוד ענק שיכניס אתכם לאווירה חיים רוזנבוים | 30.10.25 'חכם הרזים', ממבט הרבנים: כך נראתה עצרת הענק - מהמרפסות והצמתים חיים רוזנבוים | 09:58 מאותו רגע, נפתחה מלחמת חורמה. מיטב העסקנים רבי ההשפעה והדיפלומטים גויסו למען המטרה הנעלה, אולם לרגע היה נדמה כי כל המאמצים עלו בתוהו, רשויות ההגירה בארה"ב השיבו בסירוב קפדני וחוזר ונשנה. החתן, יתום מאם ואב מנוע כניסה, התכונן לחופתו בדמעות ובכאב עצור, כשהוא משלים עם הגזירה הקשה לצעוד לבדו מתחת לחופה. נוכח המצב המכאיב, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, שהיה מעורב בפרטי הסיפור, המריא ביום רביעי במיוחד לארה"ב, כשהוא מצהיר כי הוא רואה חובה ללוות את החתן ביום שמחתו, תוך שהעסקנים מנהלים קרב מאסף אחרון.

מייק לאולר - ידיד אמש של ישראל ( צילום: קונגרס )

השבוע, ביום שלישי, התבשרו העסקנים כי המאמצים נשאו פרי! ואתמול, יום חמישי, ערב שבת אופריף, בצהרי היום (שעון ארה"ב), התקבלה ההודעה המשמחת: האב נכנס בגבולות ארה"ב לאחר השתדלות נמרצת שהכריעה את הרשויות.

המאמץ ההירואי נוהל על ידי חבר הקונגרס מייק לאולר, ידיד אמת של הקהילה היהודית. לצדו עמדו העסקן המסור ר' רפאל (ראפי) זילברברג, וכן הנגיד הנכבד ר' יואל לנדא. השלישייה הפכה עולמות, ביצעה שיחות טלפון מרתוניות למוקדי הכוח בוושינגטון, וניהלה פעילות אינטנסיבית מאחורי הקלעים – כל זאת כדי להבטיח שהאב יוכל לחגוג את חתונת בנו היתום ברוב שמחה וששון.

מייק לאולר עם האדמו"ר מסאטמר ( צילום: בחצרות סאטמר )

והחתן היתום, זכה בכפליים, הוא יזכה ללכת תחת החופה, גם עם אביו יקירו, וגם עם רבו אהובו!

מזל טוב! מזל טוב!