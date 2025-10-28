התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי סערט ויז'ניץ בארה"ב ובקנדה, עם הופעתו של רבם ומאורם, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, לביקור מרומם ונעלה בקרבם, לחזקם ולעודדם לשמור על הגחלת בגאון ובעוז.

האדמו"ר צפוי להמריא הערב (שלישי) לארה"ב, שם ישהה עד ליום רביעי הבעל"ט. את השבת יערוך האדמו"ר בעיר ואם בישראל בשכונת בורו פארק, וזאת לאחר שקיבל את הזמנת חתנו, האדמו"ר מקאסוב, שיערוך את התפילות והטישים בהיכל בית מדרשו הגדול בב"פ, לאחר שביהמ"ד סערט ויז'ניץ בעיר צר מלהכיל את מאות החסידים אשר יעשו דרכם לעשות את השבת בצל האדמו"ר הנערץ שהטריח ובא מארה"ק.

במהלך מסעו של האדמו"ר, יפאר הרבי כמה שמחות מקרב חסידיו, כשגולת הכותרת, האדמו"ר יפאר שמחת נישואי חתן יתום, אשר התייתם ל"ע מאמו ע"ה לפני כשנה וחצי, ומהאב השוהה בארה"ק נמנע לעת עתה להיכנס לארה"ב.

הכל החל לפני כשלוש שנים, כאשר המשפחה כולה נאלצה להגיע לארה"ב בחיפוש אחר מרפא, בעקבות מחלתה הקשה של האם. למרבה הצער ולמגינת כל לב, לאחר תקופה ארוכה ומתישה של טיפולים שנמשכה כשנה וחצי, היא השיבה את נשמתה ליוצרה. והובאה למנוחות בישראל, אך המשפחה, שכבר הספיקה להשתקע והתבסס בארה"ב במהלך תקופת מחלת האם, קיבלה החלטה להישאר במקום.

לפני כחצי שנה, הגיע אבי המשפחה לביקור בארץ הקודש, כדי לציין את יום היא"צ לרעייתו המנוחה. כאשר ביקש לשוב ולהתאחד עם משפחתו בחו"ל, הוא נדהם לגלות שכניסתו לארה"ב סורבה באופן מיידי. הסיבה הבלתי נתפסת - שהייה מעבר למה שאושר לו במקור בוויזה שקיבל בשעתו.

מאותו רגע, גויסו כל הכוחות – גדולי העסקנים והדיפלומטים בעלי ההשפעה – לטובת המטרה הנעלה, והם עורבו בסיפור המרגש במאמץ נואש לאפשר לאב לשוב לחיק משפחתו לפני החתונה. אולם, למרות כל התחנונים והשתדלויות, כל המאמצים עלו בתוהו, הרשויות בארה"ב השיבו בסירוב קפדני וחוזר ונשנה.

וכך, ביום שני הקרוב, תתקיים שמחת החתונה לבן היתום, כאשר הוא יצעד מתחת לחופה רבתית ללא אביו השוהה בכורח בישראל וללא אמו המנוחה. נוכח המצב הכואב, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, שהיה מעורב בפרטי הסיפור המצער לאורך כל התקופה, ימריא במיוחד לארה"ב. בהצהרה מרגשת הוא מטעים כי רואה בכך חובה, ללוות את החתן ביום שמחתו החשוב ביותר, הן במקום אביו והן במקום אימו. כשלעת עתה ממשיכים העסקנים בפעילות חובקת עולם למען יוכל החתן לשמוח עם אביו ביום שמחתו, בזמן שאמו ע"ה תשמח בגן עדן מקום מנוחתה.