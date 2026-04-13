החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

היום הרביעי למבצע החיפושים הנרחב: צוותי מתנדבי זק"א יחד עם היחידה למשימות מיוחדות, משטרת ישראל וכוחות להבה ממשיכים במאמצים לאתר את הנער כבן 18 שנעדר מאז יום שישי האחרון בחוף צאנז בנתניה.

החיפושים נמשכים ללא הפסקה מזה כמעט ארבעה ימים, כאשר כלל גורמי החירום מרכזים את מלוא האמצעים והיכולות לאיתור הנעדר. שי רומנו, ראש צוות זק"א ת"א נתניה במרחב שרון, מסר כי "במהלך כל הלילה צוותי מתנדבי זק"א סרקו את שפת הים במטרה לנסות ולאתר את הנעדר. עם אור ראשון המתנדבים בסיוע כלל היחידות והכוחות ממשיכים לסרוק באמצעות רחפנים וכלים ייעודיים את הים במטרה לאתר את הנעדר".

צבי חסיד, מנכ"ל זק"א ת"א, הבהיר כי "כלל היחידות של זק"א מרכזים כעת את כל המאמצים והאמצעים במטרה לאתר את הנעדר. בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל ויחידת להבה, חוף הים מתחלק לגזרות, כאשר את חלקם צוותי זק"א קיבלו על מנת לסרוק ביסודיות במטרה לאתר את הנעדר".

כזכור, האירוע הטראגי התרחש ביום שישי האחרון בצהרי היום, כאשר שני אחים ממשפחה חרדית מוכרת מירושלים נקלעו למצוקה במים. האח הבכור, בן 21, חולץ על ידי עוברי אורח והועבר לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה אינטנסיביות, ומצבו עדיין מוגדר כקשה. במקביל למאבק על חייו, החלו מיד מבצעי סריקות נרחבים לאיתור אחיו הצעיר שנעלם במים.

הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש החבורה במיר ואביהם של הנערים, שיגר מכתב מטלטל לתלמידיו בו ביקש מחילה מכולם ועורר לקבל קבלות טובות ובעיקר בענייני בין אדם לחבירו. "ביום שישי האחרון בשעות הבוקר, בשעות שלפני המבול שנחת עלי, ישבתי ושיננתי את פרשת השבוע", כתב הרב. "כשעברתי על הפסוק 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה', נזכרתי שהעולם אומר ששבוע זה מסוגל לאסונות, וב"ה שהשבוע עבר בלי כלום. כך חלף בראשי, אבל שכחתי שהשבוע עוד לא נגמר".

הציבור נקרא להרבות בתפילות עבור ישכר דב בן שושנה ואברהם ישעיהו בן שושנה. כוחות ההצלה ממשיכים במאמצים הנרחבים, כאשר המשפחה והקהילה כולה ממתינים בתפילה ובתקווה לבשורות טובות.