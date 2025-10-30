ההכרזה שיצאה מהמפגש "אף אחד אינו בעל הבית" - המפגש המרגש בין האדמו"ר מגור לראש הישיבה | צפו עם סיום העצרת נכנס האדמו"ר מגור לבית בו שהה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, השניים שוחחו דקות ארוכות | הגרמ"צ ברגמן התבטא ואמר לאדמו"ר: אני חושב שמהעצרת הזו צריכה לצאת הכרזה שאף אחד הוא לא בעל הבית על התורה. וממילא אי אפשר לוותר על אף אחד! האדמו"ר מגור נענה על אתר בחיוב ואמר: בוודאי, אמת! | לאחר מכן התברכו זה עם זה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:23