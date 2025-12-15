בימים אלו אנו מציינים שמונה שנים לפטירתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, שרבבות הלכו בדרכו.

בראיון מיוחד למשה מנס ויוסי סרגובסקי לרגל יום היארצייט, שיתף הרב מוטקה בלוי תלמיד קרוב ומקורב לביתו של מרן, בסיפורים אישיים מרגשים ומעוררי השראה על אישיותו יוצאת הדופן של הרב שטיינמן.

הרב מוטקה בלוי, שזכה לשמש בצלו של מרן שנים רבות, תיאר איך הרב היה מחובר לשמיים ובו בזמן הכיר כל פרט ופרט בצרכי הדור ובכאביו.

"רבינו הקדוש" כמו מחבר המשניות

על השאלה האם הדברים היו אחרת במידה ומרן היה אתנו כיום עונה הרב בלוי: "בואו, אם וכמה ולמה איך אני לא יודע, אני רק יודע להגיד דבר אחד, אני קורא לרב שטיינמן רבינו הקדוש, ולא סתם אני קורא לו רבינו הקדוש, מאותה סיבה שקוראים למחבר המשניות רבינו הקדוש. ראשו מגיע לשמיימה, אבל רגליו מוצבות על הארץ. מכיר טוב טוב את הדור, את צרכיו, כמו שכתוב 'דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו'".

הרב מוטקה בלוי הדגיש כי דרך זו של הנהגה לדור ממשיכה עד היום דרך מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל וכיום הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש.

אהבת ישראל מעין כמוהו – גם כלפי מי שנראה "רחוק"

אחד המאפיינים הבולטים שתיאר הרב מוטקה בלוי היה אהבת ישראל העצומה של מרן, שהגיעה עד לציבורים שנראים רחוקים לכאורה. "הוא היה בריסקער, נולד בבריסק, גדל בבריסק. אבל הוא היה אוהב ישראל מאין כמוהו, ומכיר את הדור, ויודע את צרכי הדור, כואב את כאב הדור... עולם הציבור של הבעלי בתים, של הציבור העובדים, של עולם הקירוב, של הציבור של עושי החסד - כולם מצאו אצלו אוזן קשבת".

לכאורה, שאל מנס "דווקא בגלל גישה זו, ספג מרן ביקורת קשה מחוגים מסוימים, הדבר הזה גרם להרבה אנשים שנלחמו בו, וניסו לפגוע בו... כי הוא באמת לקח את הדור על הכתפיים שלו".

הרב בלוי ענה וסיפר כי ראש הישיבה עצמו התייחס לביקורת באופן מופלא: "הרבה מהם זכו עוד לבקש מחילה בחייו... הוא אמר 'אני לא מקפיד. אני נהנה מזה, אני עולה לשמיים עם הביזיונות'. הוא כל כך חי את העולם הבא".

אחד הסיפורים המרגשים שסיפר הרב מוטקה בלוי לראשונה בפומבי התרחש בשליחות בארצות הברית: הוא התארח אצל אחד מגדולי האדמו"רים שם, ולאחר השיעור שאל אותו האדמו"ר בפרטיות: "תגיד לי, מה זה הרב שטיינמן עם הנח"ל?".

"שמתי נפשי בכפי ועניתי שמורינו קם בשלוש בלילה, לובש את מדי הצבא, שם נעליים של צנחן, ועומד ביציאת חזון איש רבי עקיבא, וכל מכונית שעוברת חוטף אותו לצבא".

האדמו"ר פרץ בצחוק ביידיש: "זה מאך-ליצולס" (זה בדיחה?). אז שאל אותו הרב מוטקה בלוי: "ומה אתם חושבים? שאדם שתורה זה משוש חייו, שכל נשימה שלו זו התורה וכל החיים שלו זו התורה... אתם אומרים עליו שהוא הולך לקחת חיילים לצבא? מרן גם בדק ושלח את המשגיח הגאון הצדיק לבדוק שאם יש כאלו נוער שעומדים ברחובות ועושים ג' עבירות חמורות שאכן הם ילכו לצבא".

הבנה עמוקה גם לנוער מתמודד

הרב מוטקה בלוי הביא דוגמה נוספת להבנתו העמוקה של הגראי"ל את הדור: "הוא אמר לי לא פעם על ילדים מסוימים... 'שאם היה היום יצחק אבינו בא להתקבל לחיידר הוא לא היה יכול להיכנס, כי היה לו אח ישמעאל. אח מקולקל'. במקביל, מרן דאג שיקומו מוסדות לכל סוגי הבתים - קבלת תלמידים לפי סגנון משפחות... שיקימו מוסדות, ישיבות, סמינרים מכל הסגנונות, לכל הסגנונות, לכל סוגי הבתים".

סיפור אישי

המגיש שיתף סיפור אישי מרגש מחייו: "כשאני באופן אישי באתי אליו... ואמרתי לו הרב, אני רוצה לעזוב את הישיבה... הוא שואל אותי 'אז מה אתה רוצה לעשות?'... הייתי לפני זה אצל עוד כמה רבנים גדולי הדור, ורציתי שכולם יגידו לי 'תתחזק ותתאמץ' ואז אראה שהם לא מבינים אותי ויהיה לי לכאורה תרוץ לעזוב. להפתעתי הוא התעניין בי, שאל ממה אני רוצה לעשות והנחה אותי לעשות גם וגם".

"סיום מסכת על המנגל" והרב שטיינמן בא בהתלהבות

סיפור נוסף שהביא הרב מוטקה בלוי מדגים את הגישה הפדגוגית יוצאת הדופן: הרב משה לוי, ראש ישיבה לבחורים מתמודדים, הזמין את מרן לסיום מסכת. כשהסבירו לו שהאירוע יהיה בחוץ על המנגל – ולא באולם רשמי – השיב מרן מיד: "בטח שאני בא!" ואכן, הוא הגיע, עמד ליד המנגל ועודד את הבחורים בדרכם המיוחדת. "זה נקרא ראשו מגיע לשמיים!".