שלושה נערים חרדים חולצו עם מסוק ממצוקי דרגות | צפו בחילוץ

צוות מוסק של יחידת להבה, בשיתוף פעולה עם מסוק משטרתי של המערך האווירי, חילץ הבוקר (שני) שלושה נערים חרדים, אשר נתקעו משעות הלילה בדרדרת בנקודת דיווח מספר 12 במצוקי דרגות.

הנערים יצאו לטיול בין הזמנים בימי חול המועד, בעיצומה של המלחמה, ונתקעו במצוקי דרגות. המסוק ריחף קרוב לקרקע בשיטה הנקראת "מנחף", תחת תנאי שטח מאתגרים, והצוות העלה את המחולצים לבטן המסוק. בסיום, פינה אותם המסוק היישר אל נקודת הפינוי שם חיכה להם צוות רפואי, אך הם היו במצב טוב והתפנו עצמאית.

חילוץ הבחורים ( צילום: יחלצ מגילות )

במשטרה עדכנו כי בשעה 01:30 הלילה דווח על 3 נערים תקועים במדרון הדרומי של נחל דרגה ללא יכולת להמשיך את המסלול. צוות מצומצם של מתנדבי יחידת חילוץ מגילות ים המלח, מחוז ש"י ביצע תשאול מולם ואיתר את מיקומם. בהחלטה משותפת נקבע שהחילוץ יחל באור ראשון.

הבוקר, כאמור, הועלה מסוק משטרתי שאיתר ואסף את הנערים, ובמקביל צוות מצומצם של מדור טג"ח של היחידה הגיע למנחת נחל דרגה להוות כוח עתודה. הנערים חולצו במצב טוב והתפנו עצמאית.

החילוץ בוצע בשיתוף מדור גובה צה"ל, יחידה אווירית משטרת ישראל, יחידת להבה, כב"ה יו"ש תחנת בנימין, איחוד הצלה ומתנדבי היחידה.