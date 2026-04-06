כיכר השבת
בין הזמנים בצל המלחמה

שלושה נערים חרדים חולצו עם מסוק ממצוקי דרגות | צפו בחילוץ

צוות מוסק של יחידת להבה, בשיתוף פעולה עם מסוק משטרתי, חילץ הבוקר שלושה נערים חרדים, אשר נתקעו במצוקי דרגות | תיעוד (חרדים)

14תגובות
חילוץ הבחורים (צילום: כבאות והצלה לישראל)

צוות מוסק של יחידת להבה, בשיתוף פעולה עם מסוק משטרתי של המערך האווירי, חילץ הבוקר (שני) שלושה נערים חרדים, אשר נתקעו משעות הלילה בדרדרת בנקודת דיווח מספר 12 במצוקי דרגות.

הנערים יצאו לטיול בין הזמנים בימי חול המועד, בעיצומה של המלחמה, ונתקעו במצוקי דרגות.

המסוק ריחף קרוב לקרקע בשיטה הנקראת "מנחף", תחת תנאי שטח מאתגרים, והצוות העלה את המחולצים לבטן המסוק.

בסיום, פינה אותם המסוק היישר אל נקודת הפינוי שם חיכה להם צוות רפואי, אך הם היו במצב טוב והתפנו עצמאית.

חילוץ הבחורים (צילום: יחלצ מגילות)

במשטרה עדכנו כי בשעה 01:30 הלילה דווח על 3 נערים תקועים במדרון הדרומי של נחל דרגה ללא יכולת להמשיך את המסלול. צוות מצומצם של מתנדבי יחידת חילוץ מגילות ים המלח, מחוז ש"י ביצע תשאול מולם ואיתר את מיקומם. בהחלטה משותפת נקבע שהחילוץ יחל באור ראשון.

הבוקר, כאמור, הועלה מסוק משטרתי שאיתר ואסף את הנערים, ובמקביל צוות מצומצם של מדור טג"ח של היחידה הגיע למנחת נחל דרגה להוות כוח עתודה. הנערים חולצו במצב טוב והתפנו עצמאית.

החילוץ בוצע בשיתוף מדור גובה צה"ל, יחידה אווירית משטרת ישראל, יחידת להבה, כב"ה יו"ש תחנת בנימין, איחוד הצלה ומתנדבי היחידה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
בחורי ישיבה מתי תפסיקו לסכן את חייכם? תלכו רק מסלולים מסומנים מוגדרים.
נחמן
זה לא הבעיה מסלול לא מסומן הבעיה שהם לא מכירים את נחל דרגות ולא יודעים כלל בסיסי שמנחל דרגות יוצאים לפני החושך ושצריך לתכנן ככה את המסלול שיצאו בזמן. בכלל בחורי ישיבה נכנסים לנחלים בלי לדעת את רמת הקושי והמסוכנות של המסלול כמויות המים שצריך לקחת ועוד כמה ידיעות חיוניות לפני שנכנסים לבד למקום שיכול ל
אק
4
לבחורי הישיבה יש חופש ויכולים לטייל בזמן שהילדים שלנו נלחמים, מוסרים את נפשם ולא ראו בית כבר חודשים. אתם לא אמורים להתפלל על החיילים?
גיוס לכולם!!!
כולם מטיילים..כל אחד בזמנו..צה"ל הוא מיסיון שמתאים לחילונים כמוך
נונו
בוגרי צה"ל הם אלו שחילצו את הבחורים... אפס הכרת הטוב.
הלוי
אגב משטרה חילצה אותם...אנשים בשכר מלא וטוב שכך..מי יתן שכל כוחות הביטחון יהיו בשכר מלא ובכך נגמר חוק הגיוס ורק מי שמתאים/חילונים ילכו לשם בשכר
נכון
די די לדבר שטויות, אף אחד לא אמור להיות בכלא עד שהמלחמה תסתיים, החילונים מטיילים ונופשים ומפגינים במאות ובאלפים בארץ ובעיקר בחו"ל, ויותר טוב שתתמקד בעצמך מה תרמת ומה לא תרמת
יהודי
3
יש בזה גם דבר טוב הם זכו לטיסה במסוק חינם, היה שווה
אדי
2
בתור חרדית אני מתביישת. הבחורים שלי יושבים ולומדים גם בבין הזמנים. שמירה על החיילים שנלחמים עכשיו.
שושי
מתבישת? ולמה את מעבירה את זמנך בחדשות ולא קוראת תהלים? אז לך מותר ולבוחר אסור לטייל? העיקר שאת מתביישת
אני
די לכפיתיות כל אחד זקוק לאווורור
נונו
1
עד שלא יחייבו את המחולצים לשלם את מחיר החילוץ זה יקרה שוב ושוב.
יהושע
זה יכול להיות לכל אחד
נונו
מחייבים אותם לשלם מהפעם השנייה.
איש

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר