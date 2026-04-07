עיירת קרעסטיר ביומא דהילולא ( צילום: מאיר אדרי )

שינוי דרמטי ביחסי הכוחות בעיירה קרעסטיר בהונגריה, לאחר קרוב לעשור של עימותים בין הארגונים השונים, סביב ניהול יום ההילולא של הרה"ק רבי ישעי'לה שטיינער מקרעסטיר זי"ע, כאשר השיא הגיע ביום ההילולא ה-100, ג' באייר תשפ"ה, כאשר העימותים סביב הציון הובילו להתערבות השלטונות ההונגריים, בניסיון להשליט סדר בין הצדדים.

'כיכר השבת' חושף את פסק הבוררות הדרמטי של האדמו"ר מגאלאנטא, מקובל ופוסק ידוע, המשמש גם כגאב"ד התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה, שנועד להסדיר באופן ברור את ההתנהלות במקום, ולמנוע תקלות ואי סדרים לקראת העלייה ההמונית לציון הקדוש. לפי הפסק, שניתן לאחר שהצדדים הציגו את טענותיהם בפני בית הדין - נציגי משפחת רובין מ"רבי ישעי'לעס הויז", נכדי הצדיק זי"ע, "הם האחראים הבלעדיים על הכנות וסדרי יום ההילולא" ואין לארגונים אחרים לייצר מצגי שווא בתקשורת כביכול הם אחראים על יום ההילולא או חלקים ממנו. משפחת רובין מ"רבי ישעי'לעס הויז" - המפעילה מערך אדיר של בניינים, מתחמים ואוהלים ברחבי העיירה ואף סיימה לאחרונה מבצע שיפוצים מקיף בבית הכנסת של הצדיק - תנהל את כל סדרי ההילולא וההיערכות אליה, אם כי לפי הפסק, ארגונים נוספים יוכלו להמשיך בפעילות, אבל אך ורק בתיאום או בסיוע של משפחת רובין.

הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר ( צילום: באדיבות המצלם )

'כיכר השבת' עם עשרת הסעיפים של פסק הבוררות, עליו חתומים גם הגאון רבי זלמן גרויז והגאון רבי ישראל מאיר קעניג, אב"ד יאקע (תרגום לא מילולי):

1. כל הצדדים מחויבים להימנע לחלוטין מדיבורי גנאי או לשון הרע זה על זה.

2. משפחת רובין מוגדרת כאחראית הבלעדית על כל ההכנות, הסדרים והניהול של יום ההילולא, לרבות תיאום עם הרשויות, כוחות ההצלה וכל הגורמים הנדרשים. אין לאחרים רשות להתערב בכך ובוודאי לא להפריע.

3. משפחת רובין אחראית על הפעלת מערך השאטלים, ותדאג למקסימום עד שישה שאטלים לארגונים אחרים, ומשפחת רובין תקבל מהם שלושת אלפים דולר על כל שאטל.

4. כדי להפעיל שאטלים לארגונים אחרים, הם יידרשו לבקש מהרשויות שינוי בתוואי התנועה, לרבות הסדרת קטעי כביש לתנועה דו סטרית לצורך הפעלת השאטלים, ומשפחת רובין, האחראית על הקשר עם הרשויות, יסייעו להם בכך.

5. משפחת רובין תקבל תשלום בגין ההוצאות הנלוות של הסעיף הקודם.

6. משפחת רובין תקצה 50 אישורי מעבר מיוחדים (VIP) לארגונים האחרים, ותקבל על כך תשלום.

7. הסמלים הקיימים של הגופים השונים יישארו ללא שינוי.

8. נאסר על ארגונים נוספים לפרסם או להציג עצמם כמי שמנהלים את ההילולא או חלקים ממנה, ובכלל זה נאסר להשתמש בביטויים העלולים להטעות את הציבור עם ביטויים כמו "רבי ישעי'לעס קאך" או רבי ישעי'לעס בעקעריי", כולל פרסומים בוואטסאפ וברשתות החברתיות.

9. משפחת רובין תקים את האוהל המרכזי ליד הציון. לצד זאת, תותר לארגון נוסף להקים מתחם מצומצם לחלוקת צידה לדרך, בגודל של עד כ-3.5 על 3.5 מ"ר, כאשר שלושה צדדים יהיו סגורים והצד הפונה לציבור פתוח. במקום ניתן להציב שולחן לקבלת תרומות, אך ללא הכרזה פומבית או קריאה יזומה לציבור, והכל בתיאום עם משפחת רובין.

10. הפסק מבהיר כי ההסדרה הנוכחית תקפה לשנת תשפ"ו בלבד, ואינה מקנה חזקה עתידית או הכרעה קבועה בסוגיות בעלות, אשר עשויות להתברר בעתיד בפני בית הדין.

פסק הדין קרעסטיר

פסק הדין קרעסטיר

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מדובר במהלך משמעותי שמבקש להביא את הסוגיה לידי הסדרה כוללת לאחר שנים של מתיחויות. לדבריהם, קביעת סמכות ברורה והגדרת גבולות פעולה צפויה לאפשר ניהול מסודר, בטוח ומכובד של ההילולא.