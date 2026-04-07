פגישת העסקנים עם הנשיא טראמפ ( צילום: BNP-ivelt )

אתמול (שני), בעיצומו של חול המועד פסח, נערך ביקור היסטורי ומרגש בבית הלבן בוושינגטון. משלחת של עסקנים חרדים בולטים הגיעה למפגש אישי עם הנשיא דונלד טראמפ בחדר הסגלגל, כדי להודות לו על כל הטוב שהוא פועל למען העם היהודי בכל קצווי תבל.

במשלחת החשובה נטלו חלק, בין היתר: הרב משה דוד נידרמן מארגון ה-UJO מסאטמר, העסקן הרב משה מרגרטן מארגון 'צדק', וראש מועצת שיכון סקווירא הרב ישראל משה שפיצר. דמות בולטת ומרגשת במיוחד שנכחה במפגש הייתה זו של עידן אלכסנדר, ששוחרר משבי חמאס בעזה לאחר שנחטף באותה שבת שחורה של שמחת תורה. במהלך הביקור הביעו העסקנים את הכרת הטוב העמוקה של הציבור החרדי לנשיא טראמפ על פועלו הכביר למען רפורמת ה-''First Step Act'' (רפורמה במערכת המשפט הפלילית), ועל המאמצים הרבים שהשקיע בשחרורם של יהודים חרדים מבתי הכלא בארה"ב. הנשיא קיבל את דברי המשלחת בחמימות רבה. ברגע מפתיע במהלך המפגש, העלה הנשיא על קו הטלפון את חתנו ג'ארד קושנר ואת בתו איוונקה, ששוחחו עם העסקנים המורחבים ובירכו אותם.

בפגישה עם הנציגים החרדים אמר הנשיא טראמפ: "כשאיוונקה החליטה להתגייר לא מאוד שמחתי בהתחלה, אבל היום אין מאושר ממני. היא אישה מדהימה וגם החתן שלי ג'ראד קושנר איש מדהים וחכם".

"אלמלא הפעולות שלי - מדינת ישראל כבר לא הייתה קיימת היום. אף נשיא לפניי לא עשה את מה שעשיתי עבור ישראל".

"אני גאה בזה שנתתי חנינה לאסיר שלום רובשקין. מה שעשו לאיש הזה, הוא עוול גדול ונורא, זה בדיוק מה שניסו לעשות לי. אני שמח ששחררתי אותו לחופשי".

את הדברים האחרונים אמר הנשיא כתגובה לעסקן משה מרגרטן, יו"ר ארגון 'צדק' שהודה לנשיא על החוק שפעל להעביר להקלת תנאיהם של אסירים יהודיים.

גורמים ביהדות החרדית בארצות הברית מציינים כי קבלת פנים חגיגית זו בבית הלבן מעידה על הכבוד הרב וההכרה לה זוכה הקהילה החרדית בחלונות הגבוהים ביותר של הממשל בוושינגטון.

בסיום הפגישה התפללו העסקנים תפילת מנחה יחדיו בבית הלבן.

העסקנים בתפילת מנחה בבית הלבן לאחר הפגישה ( צילום: BNP-ivelt )

הרב משה מרגרטן, יו"ר ארגון 'צדק', ציין בשיחתו לאחר הביקור: "אנו אסירי תודה לנשיא ולצוותו על ההזדמנות לייצג את ערכינו ולפעול למען הכלל במעמד היסטורי שכזה".