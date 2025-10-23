התקדמות משמעותית בחוק הגיוס? זו ההודעה של ועדת חוץ וביטחון

לקראת מתווה גיוס חדש? ועדת חוץ וביטחון הודיעה הערב (חמישי) כי בעוד שבוע בדיוק, ביום חמישי הבא, תתכנס הועדה לדיונים בנוסח מעודכן של חוק הגיוס.

המשמעות היא שאמורה להיות עד שבוע הבא טיוטה מוסכמת מול המפלגות החרדיות. לא ברור לפי שעה אם גם היועצת המשפטית לממשלה תומכת בנוסח החדש.

"לאחר דחיית הדיונים לצורך השלמות משפטיות וכדי לייעל את הישיבות, נקבע כי הוועדה תתכנס לדיונים בחוק הגיוס ביום חמישי הקרוב (30 באוקטובר), שיתבססו על נוסח מעודכן של יו"ר הוועדה, שעבר עיבוד ובחינה של הייעוץ המשפטי" נמסר.

יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט ציין: "זו הפעם הראשונה בקדנציה הנוכחית של הכנסת שבה הוועדה תדון בנוסח ממשי של הצעת חוק. מדובר בצעד משמעותי קדימה ובשורה אמיתית לציבור שמצפה להסדרה ברורה ואחראית של סוגיית הגיוס".

גורם חרדי בכיר, המעורב בשיחות על החוק החדש, אמר מוקדם יותר השבוע בשיחה עם 'כיכר השבת': "הגענו עם ביסמוט להסכמות על רוב הסוגיות שהיו במחלוקת עם אדלשטיין. החוק החדש יהיה מבוסס על ההסכמות ערב התקיפה באיראן עם מעט שיפורים, אבל אנחנו קרובים לטיוטת חוק בתוך ימים ספורים".

יצוין כי בין היתר, בסוגיות המרכזיות, הוסכם כי יעדי הגיוס יעמדו על 50% ממחזור הגיוס בתוך חמש שנים. כמו כן, בחוק החדש יוסדר מעמדם של עשרות אלפי תלמידי הישיבות שקיבלו בנשה האחרונה צווי גיוס וחלקם אף צווי מעצר. החוק ייקבע כי הסנקציות הכלכליות המרכזיות ייכנסו לתוקף שנה לאחר חקיקת החוק, במידה והמגזר החרדי לא יעמוד ביעדי הגיוס.

מנגד, בכיר ב'אגודת ישראל', טען בשיחה עם 'כיכר השבת' כי אין לחוק סיכוי לעבור ובמידה ויתרחש נס והחוק יאושר בכנסת הרי שבג"צ יפסול אותו באופן מיידי: "ש"ס עובדת על חוק שיאפשר את חזרתה לממשלה ולא על חוק שיסדיר את מעמד תלמיד הישיבות, פזיזות ומהירות שישמשו את העותרים לבג״צ, אם ויצליחו להעביר את החוק".

מלשכת ח"כ ביסמוט נמסר בסוף השבוע שעבר: "היום הועבר ליועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון מסמך מסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר עבודה מאומצת ודיונים מעמיקים עם כלל הגורמים ובראשם צה"ל ומערכת הביטחון. על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס.

היו"ר ביסמוט אמר: "אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי המלא לאורך הדרך, לשר לשעבר אריאל אטיאס על שיתוף הפעולה והמעורבות המשמעותית, לגורמי המקצוע בצה"ל ובמערכת הביטחון, ולחיילי המילואים שמביאים את רוח השטח לדיונים שלנו. אני גאה בתהליך שאיחד גורמים רבים סביב מטרה משותפת. מתקדמים לאישור חוק היסטורי צעד נחוץ ובלתי נמנע לביטחון ישראל ולעתידה".