סערה חדשה בפתח? בנו של אחד המשב"קים הבכירים של אחד מגדולי האדמו"רים בירושלים, המשמש כחבר מועצת גדולי התורה, נעצר אמש בעוון עריקות מצה"ל – כך נודע לראשונה ל'כיכר השבת’.

האברך, שמתכנן יחד עם משפחתו לטוס לארה"ב לרגל שמחת נישואי אחיו, נלקח למעצר כאשר הגיע לסדר את עניניו בלשכת הגיוס לקראת יציאתו מהארץ - שם הוא נעצר והועבר לכלא הצבאי. בטלפון בהול שהספיק לעשות לאשתו, הודיע לה שהוא נעצר והועבר לכלא לימים הקרובים.

בחסידות שומרים כרגע על שקט תקשורתי, ומנהלים את האירוע "מתחת לרדאר" תוך גיוס עסקנים בכירים ובעלי השפעה, במאמץ לפתור את הסוגיה בשקט.

עם זאת, גורמים בחסידות אומרים בשיחה ל’כיכר השבת’: "אם לא נראה שינוי ביממה הקרובה – ארץ ישראל תבער. הסיפור של עטרת שלמה יהיה משחק ילדים לעומת מה שצפוי כאן."