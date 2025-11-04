כיכר השבת
"שומרים על שקט תקשורתי"

סערה חדשה בפתח? | בנו של המשב"ק נעצר ובחסידות מאיימים: "ישראל תבער"

בן של המשב"ק של אחד מגדולי האדמו"רים בירושלים, המשמש כחבר מועצת גדולי התורה, נעצר אמש בעוון עריקה מצה"ל והועבר לכלא צבאי | בחסידות מאיימים: "עטרת שלמה יהיה משחק ילדים לעומת מה שצפוי" (חרדים)

מחאה נגד גזירת הגיוס בירושלים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)

סערה חדשה בפתח? בנו של אחד המשב"קים הבכירים של אחד מגדולי האדמו"רים בירושלים, המשמש כחבר מועצת גדולי התורה, נעצר אמש בעוון עריקות מצה"ל – כך נודע לראשונה ל'כיכר השבת’.  

האברך, שמתכנן יחד עם משפחתו לטוס לארה"ב לרגל שמחת נישואי אחיו, נלקח ל כאשר הגיע לסדר את עניניו בלשכת הגיוס לקראת יציאתו מהארץ - שם הוא נעצר והועבר לכלא הצבאי. בטלפון בהול שהספיק לעשות לאשתו, הודיע לה שהוא נעצר והועבר לכלא לימים הקרובים.

בחסידות שומרים כרגע על שקט תקשורתי, ומנהלים את האירוע "מתחת לרדאר" תוך גיוס עסקנים בכירים ובעלי השפעה, במאמץ לפתור את הסוגיה בשקט.

עם זאת, גורמים בחסידות אומרים בשיחה ל’כיכר השבת’: "אם לא נראה שינוי ביממה הקרובה – ארץ ישראל תבער. הסיפור של עטרת שלמה יהיה משחק ילדים לעומת מה שצפוי כאן."

