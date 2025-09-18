כיכר השבת
"בלי נתונים – אין גיוס חרדים": עימות חריף בין צה"ל למשרד החינוך

ראש אכ"א טוען כי הצבא מבקש מידע על תלמידים חרדים כבר מעל שנתיים, בעוד משרד החינוך טוען לשיתוף פעולה מלא – אלא שהפערים בנתונים משפיעים על הערכות הצבא ועל החלטות תקציביות לבתי הספר החרדיים (חרדים)

דיון בכנסת על גיוס חרדים (צילום: ערוץ כנסת)

עימות מתמשך בין למשרד החינוך על רקע העברת מידע על תלמידים חרדים הגיע השבוע לוועדה לביקורת המדינה. ראש אגף כוח האדם בצה"ל (אכ"א), האלוף דדו בר כליפא, הציג בדיון טענה כי הצבא מבקש מהמשרד מידע על אוכלוסיית התלמידים החרדים ורקע לימודי שלהם כבר למעלה משנתיים – אך עדיין לא קיבל אותו.

לדבריו, "היכולת לבצע הערכה ולדייק בחלוקה בין חרדים למי שכבר לא חרדי נפגעה", זאת אף שהיועצת המשפטית לממשלה הנחתה למסור את הנתונים.

מנגד, במשרד החינוך מציינים כי הם "פועלים בשיתוף פעולה מלא עם צה"ל בנושא הנתונים". לדברי המשרד, לאחר קבלת הבקשה התקיימה ישיבה מקצועית במטרה לדייק את אופן שליפת המידע. הקובץ הועבר רק לאחרונה, והעיבוד להפקת הנתונים כבר החל: "עם סיום העיבוד יועבר המידע לצה"ל".

העימות מגיע על רקע בדיקה נרחבת של משרד החינוך לבתי הספר החרדיים: 850 מוסדות נבדקו, מהם 182 נמצאו עם ליקויים. שמונה מוסדות כבר קיבלו הודעה על הפסקת התקצוב, בעוד 10–14 נוספים נמצאים בתהליך העברה לסטטוס "מוסד פטור" – מהלך שמשפיע על הפטרונים הפוליטיים של המוסדות, בהם סיעות ש"ס ויהדות התורה.

