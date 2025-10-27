כיכר השבת
פונה לבית חולים

תקיפה אלימה בתוך הבית: "מפקח" דפק בדלת - והתנפל על הרכז החרדי

רכז בארגון 'השומרים' בברוקלין הותקף בביתו בבורו פארק על ידי אדם שהתחזה למפקח בנייה. התוקף נעצר על ידי המשטרה והקורבן פונה לבית החולים (חרדים, בעולם)

המשטרה הגיעה למקום ואיימה במעצר. משטרת ניו יורק (צילום: shutterstock)

רכז בארגון 'השומרים' של פלאטבוש בברוקלין הותקף באלימות רבה בביתו שבשכונה החרדית בורו פארק ונפצע בפניו. הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.

לפי הדיווח באתר yeshiva world news, התקיפה התרחשה בשבת האחרונה, בסביבות השעה 16:00 אחר הצהרים, שעון מקומי.

בביתו של איש השומרים, ברחוב 62 בבורו פארק, נשמעו באותה שעה דפיקות על הדלת. הדופק הציג את עצמו כמפקח בנייה.

הלה נכנס אל הבית, ולפי הדיווח החל להתנהג באופן מוזר שהעלה חשדות. בעל הבית לא הכיר אותו או שמע עליו קודם לכן.

ואז הגיעה התקיפה. הוא כאמור התנפל על בעל הבית, איש השומרים, ופצע אותו פציעות רבות בפניו. ארגון 'הצלה' המקומי פינה את הפצוע לבית החולים.

משטרת ניו יורק, שוטרים מהמחוז ה-62, הגיעו במהירות לזירה ועצרו את התוקף. במקביל ממשיכים לחקור את האירוע.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר