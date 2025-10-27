רכז בארגון 'השומרים' של פלאטבוש בברוקלין הותקף באלימות רבה בביתו שבשכונה החרדית בורו פארק ונפצע בפניו. הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.

לפי הדיווח באתר yeshiva world news, התקיפה התרחשה בשבת האחרונה, בסביבות השעה 16:00 אחר הצהרים, שעון מקומי.

בביתו של איש השומרים, ברחוב 62 בבורו פארק, נשמעו באותה שעה דפיקות על הדלת. הדופק הציג את עצמו כמפקח בנייה.

הלה נכנס אל הבית, ולפי הדיווח החל להתנהג באופן מוזר שהעלה חשדות. בעל הבית לא הכיר אותו או שמע עליו קודם לכן.

ואז הגיעה התקיפה. הוא כאמור התנפל על בעל הבית, איש השומרים, ופצע אותו פציעות רבות בפניו. ארגון 'הצלה' המקומי פינה את הפצוע לבית החולים.

משטרת ניו יורק, שוטרים מהמחוז ה-62, הגיעו במהירות לזירה ועצרו את התוקף. במקביל ממשיכים לחקור את האירוע.