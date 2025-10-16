שנתיים ימים בדיוק אחרי הטבח הנורא של שמחת תורה תשפ"ד, עשרים החטופים החיים חזרו הביתה. שנתיים ימים אחרי שיוסף ירד לבור, הוא יצא לחירות. אין מקרים בעולם הזה - יש השגחה פרטית שצועקת אלינו מתוך הפרשה ומתוך החיים שלנו.

אבל למה דווקא עכשיו? ולמה היום היהודי מתחיל דווקא בערב, כשחושך ועייפים? התשובה לשאלות האלה היא המפתח להבנה של כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות ולאן אנחנו הולכים מפה.

בשיעור המרתק הזה, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון חושף את הסוד העמוק של "ויהי ערב ויהי בוקר" - למה היהודים שונים מכל העולם ומתחילים את היום דווקא בחושך. זו לא רק שאלה היסטורית, זו דרך חיים שמלמדת אותנו איך להפוך כל כאב, כל אתגר, כל חושך - לאור הכי גדול.

עידן חדש של גאון יהודי מתחיל עכשיו. בלי התנצלות, בלי פשרות, עם אמונה איתנה ואהבת ישראל אמיתית.