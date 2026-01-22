כשהרבי הקודם מליובאוויטש גילה סודות שהיו חתומים במשך דורות

למה דווקא בעשר שנותיו האחרונות, כשגופו היה שבור ורצוץ, החליט הרבי הריי"צ, הרבי הקודם מליובאוויטש, לגלות סודות שהיו חתומים במשך דורות?

בשיעור מרתק לקראת י' שבט, יום ההילולא של האדמו"ר הריי"צ, עומד המשפיע הרב אשר פרקש על הסיפור המופלא שמאחורי גילוי האוצרות הגנוזים.

נלמד כיצד מנהגים, סיפורים ותורות שעברו בסוד מאחיה השילוני לבעל שם טוב, ומשם דור אחר דור עד לרבי הריי"צ, נחשפו לראשונה דווקא בתקופה הקשה של מלחמת העולם השנייה.

במאמר "באתי לגני", צוואתו האחרונה של הרבי הריי"צ, מתגלה הסוד: כשהמלחמה היא על ניצחון האמת, המלך מבזבז את כל אוצרותיו ללא חשבון.

הרב פרקש מסביר את המשמעות העמוקה של היותנו "צבאות ה'" ואת שלושת התנאים להבאת הגאולה. שיעור שנותן כוח והשראה לנו, החיים עתה.