בזמן שבישראל מתכוננים לקראת החורף, בחצי הכדור הדרומי מתחילים את עונת הסתיו. בהתאם לכך, נערך במלבורן, אוסטרליה, מעמד מיוחד של ברכת האילנות. הגה"צ רבי שלמה קאהן, גאב"ד מלבורן, יצא יחד עם קבוצת בחורים מצטיינים מישיבת 'בצל החכמה' של הקהילה, ובראשם ראש הישיבה הרה"ג משה דוננבוים, רב קהילת 'היכל התורה'.

המעמד, שהתקיים ברוב עם הדרת מלך בחצר ביתו של הנגיד רבי יוסף פרידמן, מתבסס על פסיקתם של גדולי הפוסקים. בניגוד למנהג הרווח לברך בחודש ניסן, פוסקים רבים סוברים שאין הברכה תלויה דווקא בחודש זה. מקור הדבר הוא בדברי הריטב"א, שכתב כי "יומי דניסן לאו דווקא, אלא כל מקום ומקום לפי מה שהוא מלבלב".

לאור זאת, פסקו גדולי ישראל כי במקומות כמו אוסטרליה ודרום אמריקה, בהן העונות הפוכות, יש לברך בתקופת תשרי. עם זאת, מי שכבר בירך ברכת האילנות בחודש ניסן בארץ ישראל, אינו חוזר ומברך בתשרי, שכן מצוות הברכה היא פעם אחת בלבד בשנה.