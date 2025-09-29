כיכר השבת
בחצר בית הנגיד

בקצה השני של העולם | הגאב"ד והמצטיינים יצאו למעמד 'ברכת האילנות'

כפי מנהג המקום, יצא הגה"צ גאב"ד מלבורן למעמד ברכת האילנות בעונת האביב האוסטרלית, בהתאם לפסיקת גדולי ישראל המתאימה את המנהג לחצי הכדור הדרומי | המעמד התקיים בחצר ביתו של אחד מגדולי הנגידים בקהילה במלבורן | צפו (חרדים)

2תגובות
הגה"צ רבי שלמה קאהן, גאב"ד מעלברון בברכת האילנות (צילום: באדיבות המצלם)

בזמן שבישראל מתכוננים לקראת החורף, בחצי הכדור הדרומי מתחילים את עונת הסתיו. בהתאם לכך, נערך במלבורן, אוסטרליה, מעמד מיוחד של ברכת האילנות. הגה"צ רבי שלמה קאהן, גאב"ד מלבורן, יצא יחד עם קבוצת בחורים מצטיינים מישיבת 'בצל החכמה' של הקהילה, ובראשם ראש הישיבה הרה"ג משה דוננבוים, רב קהילת 'היכל התורה'.

המעמד, שהתקיים ברוב עם הדרת מלך בחצר ביתו של הנגיד רבי יוסף פרידמן, מתבסס על פסיקתם של גדולי הפוסקים. בניגוד למנהג הרווח לברך בחודש ניסן, פוסקים רבים סוברים שאין הברכה תלויה דווקא בחודש זה. מקור הדבר הוא בדברי הריטב"א, שכתב כי "יומי דניסן לאו דווקא, אלא כל מקום ומקום לפי מה שהוא מלבלב".

לאור זאת, פסקו גדולי ישראל כי במקומות כמו אוסטרליה ודרום אמריקה, בהן העונות הפוכות, יש לברך בתקופת תשרי. עם זאת, מי שכבר בירך ברכת האילנות בחודש ניסן בארץ ישראל, אינו חוזר ומברך בתשרי, שכן מצוות הברכה היא פעם אחת בלבד בשנה.

תוכן שאסור לפספס:

2
זמן האביב לא סתו
יהודי
1
איפוה נחום מילער ?
ברוך

