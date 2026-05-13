ניסיון מעצר נוסף של המשטרה הצבאית נכשל הלילה (בין שלישי לרביעי), כאשר כוחות האכיפה הגיעו לביתו של תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס ויצא נגדו צו מעצר. המקרה מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות מעצר כושלים בימים האחרונים, המעידים על הקושי הרב של רשויות האכיפה ליישם את החלטות בג"ץ בשטח.

כוחות המשטרה הצבאית הגיעו בשעות הלילה המאוחרות לביתו של תלמיד הישיבה, שהוגדר כ'עריק' לאחר שלא נענה לצווי הגיוס שנשלחו אליו. עם הגעת הכוחות למקום, הופעלה מערכת ההתרעות המקומית ועשרות תומכים הגיעו במהירות כדי למנוע את המעצר. המפגינים הקיפו את הבית ויצרו מצור אנושי סביבו, מה שגרם לשוטרים הצבאיים להבין כי לא יוכלו לבצע את המעצר. בשל המהומה שנוצרה והקושי להתמודד עם ההתנגדות המאורגנת, נאלצו כוחות המשטרה הצבאית לעזוב את המקום ללא תלמיד הישיבה המבוקש.

לאחר שהכוח עזב את המקום, פתחו המפגינים בשירה וריקודים וחגגו את מניעת המעצר. כידוע, מערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' פועלת כמערכת התרעה ארצית המסייעת לתלמידי ישיבות במקרים כאלה, וקוראת לציבור להגיע למקום בו מתבצע ניסיון מעצר.

המקרה מתרחש על רקע החלטת בג"ץ לפני כשבועיים בנושא הסנקציות נגד לומדי התורה, שבה מתחו השופטים ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. בג"ץ קבע כי על המשטרה לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה של הצבא במעצרי תלמידי ישיבות.

המשנה לנשיא השופט נועם סולברג כתב בפסק הדין: "דומה כי המשטרה אינה פועלת על-פי חובתה להפעיל את סמכויותיה, ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. זאת לא ניתן לקבל; חובה על המשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא, ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי".

השופט סולברג הוסיף והדגיש: "לא למותר לציין, כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה, באמצעות הפרות סדר רחבות – בבחינת 'חוטא יוצא נשכר' – הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו".

בהחלטה צוטטו דברי איוב: "אין לקבל מצב שבו 'אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ' ו'כל דאלים – גבר'". בג"ץ התייחס למצב כ"הפרת חוק המונית, מוּדעת ומתמשכת" מצד לומדי התורה.

יצוין כי זהו ניסיון מעצר נוסף בסדרה של מקרים דומים בימים האחרונים. רק השבוע התרחשו ניסיונות מעצר נוספים בהרצליה, תל אביב ודימונה, כאשר ברובם המכריע הצליחו המפגינים למנוע את ביצוע המעצרים. למרות המאמץ המוגבר של צה"ל והמשטרה הצבאית, רוב ניסיונות המעצרים של תלמידי ישיבות נכשלים בשטח.