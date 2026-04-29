השר זאב אלקין התייחס הבוקר (רביעי) בחריפות לאירוע החריג בו פרצו עשרות מפגינים מהפלג הירושלמי אמש לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין, באשקלון.

"אני מגנה את זה בתוקף", התבטא אלקין בריאיון באולפן 'כיכר השבת', "אני חושב שאפשר להיות במחלוקת אבל לקחת חוק לידיים ולפרוץ לבית פרטי של אדם? לאן נגיע?". הריאיון המלא ישודר הערב ב'כיכר השבת'.

השר הוסיף בדאגה: "חסר משוגעים בקפלן? הם יתחילו לא רק לעשות מצור על בתי שרים, גם הם יתחילו לפרוץ לבתי רבנים? של פוליטיקאים מימין? לאן נגיע?" דבריו מתייחסים לחשש מהסלמה במחאות הפלג הירושלמי בעקבות גל המעצרים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים.

כזכור, כ-200 מפגינים הגיעו אמש לביתו של תא"ל יאמין במחאה על מעצר עריקים חרדים. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית. המשטרה עצרה 25 מעורבים באירוע, 12 מהם יובאו לבית המשפט להארכת מעצר.