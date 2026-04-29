אלקין על הפריצה לבית הקצין: "לאן נגיע? משוגעים מקפלן יתחילו לפרוץ לבתי רבנים?"

אלקין נגד מפגיני 'הפלג הירושלמי' | צפו

השר זאב אלקין התייחס הבוקר (רביעי) בחריפות לאירוע החריג בו פרצו עשרות מפגינים מהפלג הירושלמי אמש לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין, באשקלון.

"אני מגנה את זה בתוקף", התבטא אלקין בריאיון באולפן 'כיכר השבת', "אני חושב שאפשר להיות במחלוקת אבל לקחת חוק לידיים ולפרוץ לבית פרטי של אדם? לאן נגיע?". הריאיון המלא ישודר הערב ב'כיכר השבת'.

השר הוסיף בדאגה: "חסר משוגעים בקפלן? הם יתחילו לא רק לעשות מצור על בתי שרים, גם הם יתחילו לפרוץ לבתי רבנים? של פוליטיקאים מימין? לאן נגיע?" דבריו מתייחסים לחשש מהסלמה במחאות הפלג הירושלמי בעקבות גל המעצרים של בימים האחרונים.

כזכור, כ-200 מפגינים הגיעו אמש לביתו של תא"ל יאמין במחאה על מעצר עריקים חרדים. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית. המשטרה עצרה 25 מעורבים באירוע, 12 מהם יובאו לבית המשפט להארכת מעצר.

ההפגנה אמש באשקלון (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

באשר לשתיקת הח"כים החרדים לאירוע, הציע אלקין הסבר מפתיע: "גם הם סובלים מנחת זרועם של הקיצוניים ברחוב החרדי, יכול להיות שהם פוחדים להכעיס, גם הם תחת טרור". השר הדגיש: "אני ראיתי מתקפות פרועות של קיצוניים ברחוב החרדי, הם מיעוט ולא רוב של החרדים, הרוב שומר חוק וציבור נפלא, הקיצוניים שם מתפרעים גם נגד מנהיגי הציבור החרדי עצמו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

15
זה מה שהיועמשית רוצה ואתם עם השלטון שלכם לא מצליחים להזיז אותה
דודי
14
בדיוק הפוך!! כולם מפחדים ״להתעסק״ עם הפוליטיקאים!! אוי איזה עולם הפוך!!
בדיוק הפוך!!
13
אלקין הם כבר עשו את זה לרב אדלשטיין כל הראיון הזה לפח
אי אפשר לשמוע אותו
נכנסו אליו הביתה?... לתוך הבית, פרצו פנימה? לצערי אצלנו מומחים בלהגיד "הנה הם עשו אז גם אנחנו" כדי לתרץ דבר אחד ע"י דבר אחר שאינו ממינו. ובכלל, זה בסדר ככה להפחיד אישה וילדות בביתן, לתת להן תחושת עוד רגע פוגרום? מה הן חטאו?
אורח לרגע
חסר לך ידע בסיסי. באשקלון לא פרצו ״לתוך הבית״ רק לחצר. אצל הרב אדלשטיין לידיעתך גם נכנסו לחצר וגם אצל הרב לנדו נכנסו לחצר ואם לא היו עושים את התרגיל שמישהו התחפש לרב היו נכנסים עוד יותר. התשובה היא כנגד אותו אלקין שיודע לצקצק בלשונו רק כשזה חרדים
לא הבנת כלום
רוב הציבור החרדי בעד ההפגנות, חל מהפך בציבור החרדי, בעקבות משלוח צווי הגיוס ומעצר בני הישיבות, הגאון רבי עזריאל אוירבך מנהיג את הציבור החרדי וקורא לצאת להפגנות.
אברך מבני ברק
12
אלקין צודק .אמנם סנקציות על בני תורה זה בלתי מתקבל על הדעת .בניוחד אם היו עושים מנגנון שיפקח על מי לומד באמת.אבל זה לא מועיל רק מזיק.
יעקב
11
כן?? כשעשו את זה לרב אדלשטיין איפה היו כל היפים והצדקניים??? איפה????
בושה!!!!
10
קפלן לימדו את כולם לפרוץ לבתי רבנים ואנשי ציבור, הרב אדלשטיין, דרעי, טלי גוטליב, ועוד, אז יש להם תלמידים טובים, תספיק לקשקש
מי שלימד את כולם לפרוץ לכל מקום
לא פרצו לבית, ובכל מקרה, זה ממש לא מצדיק. לציבור החרדי כבר אין תשובות, אז רק יודעים לענות "גם הם עשו"
פלוני
גם באשקלון לא פרצו לבית. אתה מדבר מחוסר אינפורמציה. לך אין תשובות כי לא הזדעקת על מה שקפלן עשו. אנחנו שמים מראה. בנתיים תחשוב על עוד תגובה כושלת
אלמוני
9
הח״כים מפחדים?? חחח כולם מפחדים מהם כולל רבנים לצערינו. מי שיודע מה המצב באמת פשוט צוחק
חחחחחח
8
לאן נגיע?? לאנשים כמוך שהפה שלהם מקשקש דברי שטות
לאן נגיע הוא שואל
7
לאן נגיע? איתך לשום מקום זה ברור
ראיון כושל
6
הגאון רבי עזריאל אוירבך מנהיג הציבור החרדי, חל מהפך בציבור החרדי בעקבות משלוח צווי הגיוס ומעצר בני הישיבות, רוב המשתתפים בהפגנות הם לא מהפלג.
אברך בן תורה מבני ברק

