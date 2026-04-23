טעות של הורים: למה האנשים שהכי אוהבים אותנו, הכי פוגעים בנו?

איך זה קורה שדווקא עם האנשים שהכי קרובים אלינו - הילדים, בן הזוג, בני המשפחה - אנחנו מגיעים לוויכוחים הכי סוערים? למה עם זרים אנחנו שומרים על כבוד ושלווה, ודווקא בבית אנחנו מתפרצים, צועקים ונפגעים?
בימי ספירת העומר, כשאנחנו מציינים את אבלותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, אנחנו רגילים לשמוע שהם "לא נהגו כבוד זה בזה". אבל איך ייתכן שדווקא הם, שספגו "ואהבת לרעך כמוך" מרבם, לא ידעו לכבד אחד את השני?
בשיעור הנוכחי לפרשת השבוע, מאת המרצה הרב יואב אקריש, נצלול לעומק הנפש ונגלה:
- למה דווקא כשאכפת לנו מאוד, אנחנו מאבדים את הסבלנות?
- מתי הניסיון שלנו "לחנך" ולהיות "צודקים" הופך לחוסר כבוד ששורף את הקשר?
- איך עוברים מ"אמת ששורפת" לאמת שמתקנת ובונת עולם.
- התובנה שתשנה לכם את הדרך שבה אתם מדברים עם הילדים שלכם מהיום.
ספירת העומר היא הזדמנות לעצור, להניח לאגו בצד, וללמוד איך לבנות בית של אהבת חינם אמיתית – לא מתוך פשרנות, אלא מתוך כבוד עמוק לתהליך של השני.
