איך עושים סדר בבלאגן של החיים? שיעור לליל הסדר שלא תשכחו

האם החיים שלכם מרגישים לפעמים כמו רכבת הרים של הצלחות ומשברים?

דווקא ליל הסדר, הלילה ה"מסודר" והשמח ביותר בשנה, מכניס אותנו למערבולת רגשית: אנחנו חוגגים חירות כמלכים, אבל אוכלים לחם עוני. שותים יין של גאולה, אבל זוכרים את כאב השעבוד, וליל החג נקשר באופן פלאי דווקא לאבל של תשעה באב. למה?

בשיעור המיוחד הזה לפסח צולל הרב יואב אקריש אל סוד ה"כורך" של הלל הזקן, למה שהמצה באמת מסמלת ולכלים שליל הסדר מעניק לנו לקשיי היומיום.

נלמד להתחיל לזהות את התמונה הגדולה והסדר האלוקי שמסתתר מאחורי כל בלאגן.