כיכר השבת
המשטרה סירבה לבקשת המשטרה הצבאית: לא נקצה אלפי שוטרים למעצר תלמידי ישיבות

המשטרה הצבאית ביקשה להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב בערים חרדיות • במשטרה סירבו: 'אין לנו משאבים' | ההחלטה הדרמטית על רקע ביקורת בג"צ (חרדים)

הפגנות הפלג הירושלמי

רוח המפקד? במשטרת ישראל סירבו לבקשה חריגה של המשטרה הצבאית להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של בערים חרדיות, כך נודע ל'כיכר השבת' ממקורות בכירים במשטרה.

ביממה האחרונה, המשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל בבקשה להקצות כוחות משמעותיים למבצע יזום שמטרתו להגביר את מעצר תלמידי הישיבות המוגדרים כ'' ולפתוח בגל מעצרים גם בתוך הערים החרדיות. לשם כך, נדרשה הקצאה של אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב.

אולם במשטרה נמסרה תשובה שלילית לבקשה. גורם בכיר במשטרה אישר ל'כיכר השבת' את הפרטים והבהיר: "יש לנו הרבה עבודה, אין לנו את המשאבים למבצע שכזה ולכל מה שכרוך בכך. יש לנו הרבה עבודה, בפשיעה בפרוטקשן ועוד״.

ההחלטה הדרמטית של המשטרה מגיעה על רקע ביקורת חריפה של שופטי בג"ץ על התנהלות המשטרה בנושא מעצר תלמידי ישיבות. בדיון שהתקיים לאחרונה, הטיחו השופטים ביקורת על היעדר אכיפה מצד המשטרה.

כזכור, רק לאחרונה עדכן מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול". מדובר בשינוי מדיניות משמעותי, שכן עד כה המשטרה נמנעה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא.

עם זאת, כעת מתברר כי למרות שינוי המדיניות, המשטרה אינה מוכנה להקצות את הכוחות הנדרשים למבצעים יזומים נרחבים.

כזכור, הלילה נעצר תלמיד ישיבה מישיבת "פאר יוסף" על ידי כוחות המשטרה הצבאית בשכונת ארמון הנציב בירושלים. המעצר הצית גל מחאה סוער, כאשר מאות מתושבי ירושלים והאזור הגיעו למקום. במהלך פיזור המחאה הופעלו אמצעים חריגים ובהם רימוני הלם.

גיוס חרדיםמעצר עריקהמפכ"למשטרה צבאיתדני לוימעצר תלמידי ישיבה

כמה רוע יש אצל המתנכלים לבחורי ישיבה.זה שאתם לא מחוברים להיסטוריה ותורה בסדר אבל מפה ועד רדיפה מטורפת שלא תעזור כלום.המרחק עצום.אבל זה הרוע שקיים אצל חלקים בעם.
מירו
הכל בסדר. רק אל תתלונן שמונעים ממך קצבאות והטבות. אלה מיועדים למי שמוכן למסור נפש עבור עם ישראל. אל תבנה על דירה בהנחה, על מעונות בהנחה, על קצבאות. הכסף הזה יעבור ניתוב מחדש, לרווחת חיילים ואנשי מילואים. כך ראוי.
אורח לרגע
הבגץ גורם לרצח ופשע . מכיוון שמחייב להקטין את כח המשטרה בטיפול בפשעים . כדי שיטפלו בתלמידי ישיבות צדיקים .
גאון גדול
ברור שהתודה היא אך ורק לאנשי הפלג והקנאים שלימדו את השלטונות שמעצרים לא עוברים בשקט וצריך להערך למעצרים כאל מבצע רציני ולא די בניידת או שתים - תודה בשם כל לומדי התורה
יוסי
מה שנכון נכון, חייבים להודות בזה בעל כורחינו, אני הייתי מתנגד גדול לדרכם אבל האמת שכנראה הרב אוירבך ראה רחוק
צבי מקרית ספר

