רוח המפקד? במשטרת ישראל סירבו לבקשה חריגה של המשטרה הצבאית להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בערים חרדיות, כך נודע ל'כיכר השבת' ממקורות בכירים במשטרה.

ביממה האחרונה, המשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל בבקשה להקצות כוחות משמעותיים למבצע יזום שמטרתו להגביר את מעצר תלמידי הישיבות המוגדרים כ'עריקים' ולפתוח בגל מעצרים גם בתוך הערים החרדיות. לשם כך, נדרשה הקצאה של אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב.

אולם במשטרה נמסרה תשובה שלילית לבקשה. גורם בכיר במשטרה אישר ל'כיכר השבת' את הפרטים והבהיר: "יש לנו הרבה עבודה, אין לנו את המשאבים למבצע שכזה ולכל מה שכרוך בכך. יש לנו הרבה עבודה, בפשיעה בפרוטקשן ועוד״.

ההחלטה הדרמטית של המשטרה מגיעה על רקע ביקורת חריפה של שופטי בג"ץ על התנהלות המשטרה בנושא מעצר תלמידי ישיבות. בדיון שהתקיים לאחרונה, הטיחו השופטים ביקורת על היעדר אכיפה מצד המשטרה.

כזכור, רק לאחרונה עדכן מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול". מדובר בשינוי מדיניות משמעותי, שכן עד כה המשטרה נמנעה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא.

עם זאת, כעת מתברר כי למרות שינוי המדיניות, המשטרה אינה מוכנה להקצות את הכוחות הנדרשים למבצעים יזומים נרחבים.

כזכור, הלילה נעצר תלמיד ישיבה מישיבת "פאר יוסף" על ידי כוחות המשטרה הצבאית בשכונת ארמון הנציב בירושלים. המעצר הצית גל מחאה סוער, כאשר מאות מתושבי ירושלים והאזור הגיעו למקום. במהלך פיזור המחאה הופעלו אמצעים חריגים ובהם רימוני הלם.