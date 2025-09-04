מחבר בין חרדים לחילונים בישראל | סיפור ההצלחה של איילת השחר

בבית הנשיא בירושלים נערך הערב טקס הענקת אות הנשיא להתנדבות לשנת 2025. בין מקבלי הפרס השנה נמנה הרב שלמה רענן, מייסד ויו"ר ארגון "איילת השחר", הפועל למעלה משלושה עשורים לצמצום מחיצות בחברה הישראלית, לבניית גשרים בין קהילות ולחיזוק תחושת האחדות.

הפרס הוענק על רקע תקופה שבה החברה הישראלית חווה קיטוב חריף ושיח ציבורי מפלג. בוועדת הפרס הסבירו כי "פעילותו של הרב רענן וארגון 'איילת השחר' מוכיחה שאפשר לייצר חיבורים גם כשהמציאות מקוטבת. זו דוגמה לאמונה עמוקה בכוחו של עם ישראל להתאחד סביב ערכים משותפים".

הנשיא יצחק הרצוג אמר בטקס: "הרב רענן הוא דמות חלוצית של מסירות ושליחות. 'איילת השחר' הצליח לייצר מציאות חדשה - קהילות, מפגשים ושיח - שהופכים את החברה שלנו לחזקה יותר. זו עשייה שמעניקה תקווה אמיתית לישראל".

הרב רענן אמר בהתרגשות: "אות הנשיא להתנדבות הוא של אלפי הישראליות והישראלים שמוכיחים עד כמה עם ישראל צמא לחיבורים, לשיח מקרב ולחברה מאוחדת יותר. זו שליחות שנמשיך בה בכל הכוח".