הגאון רבי משה ברנדסדורפר ( צילום: באדיבות המצלם )

מכתב חריף ויוצא דופן פירסם היום (ראשון) הפוסק הנודע הגאון רבי משה ברנסדורפר, גאב"ד "היכל הוראה", המגנה בחריפות את אלו המשכנעים הורים להימנע מלחסן את ילדיהם נגד מחלת החצבת. המכתב נכתב על רקע נתונים קשים וטרגיים: שישה מקרי מוות בשבועיים האחרונים, מהם ארבעה בחמישה ימים בלבד, של תינוקות משכונות 'מאה שערים' ו'בית ישראל'.

במכתבו, שנושא אופי הלכתי ומוסרי כאחד, קורא הרב ברנסדורפר להורים לנהוג על פי הוראות הרופאים ולשמור על בריאות ילדיהם. הוא מדגיש כי החלטה לא לחסן את הילדים אינה רק חוסר אחריות, אלא גם עלולה להוביל לסכנת נפשות, מה שמנוגד להלכה היהודית. "אין זה רק עניין של בריאות, אלא שאלה של פיקוח נפש," נכתב במכתב. הרב ברנסדורפר תוקף את התעמולה של מתנגדי החיסונים, אותה הוא מגדיר כמסוכנת ומבוססת על מידע מוטעה. הוא קורא למנהיגי הקהילות ולרבנים להגביר את המודעות לחשיבות החיסונים ולדחוק בהורים למלא אחר ההנחיות הרפואיות כדי להגן על ילדיהם ועל הציבור כולו. מכתב זה מצטרף לקריאות של גדולי תורה נוספים המבקשים לשים קץ להתפשטות החצבת במגזר החרדי, ולהדגיש את אחריותם של כל יחיד ויחיד בשמירה על חיי הכלל.

מכתבו של הגר"מ ברנדסדורפר

וזה תוכן המכתב: "לא עת לחשות - לא תעמוד על דם רעך"

בלב שבור ורצוץ הנני בזה ע"ד מה שאירע אתמול ביום שבת קודש (שבת שובה), שתינוק יקר נפטר מנגיף החצבת, זהו התינוק הרביעי שנפטר ר"ל מנגיף החצבת בחמשת הימים האחרונים בשכונותינו הק' 'מאה שערים ובית ישראל'. (בראש השנה נפטרו שנים ר"ל, בצום גדליה עוד אחד ר"ל, ואתמול בשב"ק עוד נשמה טהורה עלתה למרומים ר"ל).

בשבועיים האחרונים הגיעו אלי הורים רבים, מבולבלים ומוטרדים, ומפחדים מאוד מחמת שמדברים על לבם שלא לחסן את ילדיהם בחיסון החצבת. והוא כנגד הוראת הבד"צ פעיה"ק ת"ו משום 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. על כן כל אלו שמרפים את ההורים שלא לחסן את ילדיהם בחיסון חצבת - דבר זה גובל ברציחה ושפיכות דמים ה"י, ועובר על לאו ד"לא תעמוד על דם רעך". (עיי' ברמ"א או"ח סי' תקע"ו סעי' ה', ובכף החיים שם ס"ק כז וס"ק לא).

ויתכן שלעת כזאת שהנגיף משתולל בתוכינו ל"ע, שגם בשב"ק ויו"ט מותר ליתן חיסון חצבת, אם הרופא אומר שיתכן שאם ימתינו עד לאחר השבת יאחרו את המועד ר"ל. (עי' שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' כט אות ד).

ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו "אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו', במהרה נזכה להכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים אכי"ר".

וע"ז באעה"ח - חתימת הדיין.