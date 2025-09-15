ביום שני, כ״א באלול, התכנסה מועצת הרבנות הראשית לישיבה חגיגית ורבת רושם בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, חברי המועצה ומנכ״ל הרבנות הראשית, מר יהודה כהן.

הישיבה עמדה בסימן הנצחת זכרו של חבר המועצה ויו״ר ועדת הבחינות המיתולוגי, הגאון רבי יהודה דרעי זצ״ל, רבה של באר שבע וראב״ד העיר, אשר נודע כאחד מעמודי התווך של עולם הרבנות והדיינות בדור האחרון.

במעמד נרגש זה הועלתה להצבעה והתקבלה ברוב קולות הצעת הרבנים שליט״א לקרוא את ועדת הבחינות וההסמכה על שמו של הרב דרעי זצ״ל, כהוקרה על פועלו האדיר למען הרמת קרנה של הרבנות הראשית בכלל, ועל תרומתו הייחודית לוועדה בפרט. תחת הנהגתו, במשך עשרות שנים, נבחנו והוסמכו אלפי רבנים ודיינים, כאשר כבר מגיל צעיר שימש כבוחן וכבודק מבחנים, עד שהגיע לראשות הוועדה.

למעמד ההיסטורי הוזמנו רעייתו, הרבנית תחי׳, בניו וחתניו של הרב זצ״ל, בתוך כך, הושקה לראשונה מהדורה חדשה ומפוארת של ספריו המפורסמים ״אבני עזר״, אשר שימשו במשך עשרות שנים כלי עזר מרכזי לנבחני הרבנות והדיינות. המהדורה החדשה ראתה אור ביוזמת בנו, הרב אברהם, ועתידה להופיע בימים הקרובים בהשקעה רבה ובהידור.

עם סיום הישיבה, הרימו הרבנים כוסית לחיים, לכבוד הוצאת הספרים המחודשים ולציון פועלו הגדול של הרב זצ״ל, אשר פעל במסירות אין קץ להעמיד דור ישרים מבורך של רבנים ודיינים. מנכ״ל הרבנות הראשית מר יהודה כהן הודיע כי כבר בימים הקרובים תיושם ההחלטה, ושם הוועדה יישא מעתה בגאון את שמו של הרב יהודה דרעי זצ״ל, כאשר הלוגו החדש יופיע בכל המכתבים וההתכתבויות הרשמיות.

לאחר סיום הישיבה נסעו בני המשפחה, יחד עם הרבנית תחי׳, למעונו של נשיא המדינה מר יצחק (בוז׳י) הרצוג, להרמת כוסית לרגל ההנצחה והשקת המהדורה החדשה. הנשיא שיבח בדבריו את דמותו המיוחדת של הרב דרעי זצ״ל ואת אהבת ישראל שהנחיל לכל סובביו, והדגיש כי דווקא בתקופה זו, כאשר החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים קשים, מורגש עד מאוד חסרונו של גדול בתורה ובאהבת ישראל כמותו.

בסיומו של המעמד העניקה הרבנית תחי׳ לנשיא את ספרי המהדורה החדשה, והנשיא מצדו השיב לה במתנה ספר מאת אביו, הרב הראשי הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ״ל.