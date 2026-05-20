חברי המשלחת של הגר"י זילברשטיין אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

מראות מעין אלו, המציגים את קשר האהבה, ההערכה הטהורה וההכנעה ההדדית בין ענקי הדור, תמיד מצליחים להרעיד את לבבותיהם של שלומי אמוני ישראל: השבוע נרשם רגע מרגש בין כותלי מעון קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, כאשר חברי מכון 'זכרון אביגדור' זכו להתקבל בחביבות יוצאת דופן.

ראשי המכון, בראשות הרב מרדכי פורגס, עלו לקודש בשליחותו האישית של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, להגיש לפוסק הנערץ את פרי עמלם החדש – הספר "אשמרה שבת", שיצא לאור זה עתה על ידי המכון ומקבץ את פסקיו והנהגותיו של הגר"י זילברשטיין בהלכות שבת קודש.

בדף הראשון של הספר, בחר הגר"י זילברשטיין לכתוב ההקדשה האישי בכתב ידו להגר"מ שטרנבוך, שורות המבטאות ביטול והערצה נדירה שאינה שכיחה כלל בין גדולי עולם. בלשון רוויית כבוד והכנעה מופלגת, כתב הגר"י לפוסק: "לפאר הדור והדרו, מרן הגאון הגדול פוסק הדור רבנו משה שטרנבוך, מנחה היא שלוחה לכבוד תורתו באהבה והכנעה!"

ההקדשה של הגר"י זילברשטיין להגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

"להוציא עוד מאוצרותיו של עמוד ההוראה"

הגר"מ שטרנבוך עיין ארוכות בספר החדש, הביע קורת רוח מרובה מהתוכן המפואר ומסידור ההלכות, ובירך בהתרגשות רבה ובמאור פנים את ראשי מכון 'זכרון אביגדור', שיזכו להוסיף חיל, להרחיב את גבולות הקדושה, ולהוציא עוד ועוד ספרים וחיבורים מתוך אוצרותיו הרוחניים העצומים של הגר"י זילברשטיין, לזיכוי הרבים ולתועלת עולם התורה כולו.