מיליונים בהליך בזק: אושר המרכז להנצחת רבי נחמן

בעוד השעון הפוליטי מתקתק לקראת פיזור הכנסת, מצאה ועדת החינוך זמן למהלך אחד אחרון ומפתיע. הבוקר (רביעי) אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת מרכז ענק להנצחת דמותו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע, פרויקט שיעלה לקופה הציבורית עשרות מיליוני שקלים.

מדובר באחת מהצעות החוק האחרונות שנדונו בטרם תינעל הוועדה, והמטרה ברורה: להפוך את המרכז לעובדה מוגמרת עוד לפני שהכנסת תסיים את כהונתה. התוכנית השאפתנית כוללת הקמת תאגיד ציבורי שיפעיל מוזיאון, ארכיון ומכון מחקר לשימור והנגשת משנתו של רבי נחמן לציבור הרחב בארץ ובעולם.

ח"כ אליהו רביבו (הליכוד), שהגיש את ההצעה, טען בדיונים כי מדובר בצורך לאומי ממדרגה ראשונה. "היום עשתה הכנסת צעד חשוב בהכרה במורשתו האדירה של רבי נחמן מברסלב, שמסריו של אמונה, תקווה, שמחה והתחדשות ממשיכים להאיר את דרכם של יהודים בארץ ובעולם", מסר רביבו לאחר האישור.

אולם, מאחורי הקלעים התגלעה מחלוקת. בעוד נציגי האוצר הציגו הערכות כספיות המדברות על עלות הקמה של כ-30 מיליון שקל ועלות שנתית קבועה של כ-12 מיליון שקל – מתוכם לפחות 5 מיליון שקל מתקציב המדינה – עלה נושא נוסף לכותרות.

המחלוקת על המינויים

בהצעה המקורית נכלל סעיף האוסר על מינוי אנשים שהוגשו נגדם כתבי אישום למועצה הציבורית שתנהל את המרכז. אלא שצבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך, דרש לשנות את הנוסח ולהסיר את התנאים הללו – מהלך שעורר תהיות על האופן שבו ינוהל הגוף המתוקצב.