השופט בדימוס אשר קולה ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס חובש הכיפה הסרוגה אשר קולה, מותח ביקורת חריפה על הרב הראשי לשעבר, יצחק יוסף, בעקבות דבריו בנושא גיוס בני הישיבות

לדברי קולה, "התבטאותו מהווה שימוש בלתי ראוי במעמדו כדיין באופן שאינו הולם את תפקידו", כך דיווח העיתונאי אביעד גליקמן. הדברים מגיעים על רקע התבטאויות חריפות בעבר של הראשון לציון בתפקידו כרב הראשי לישראל נגד גזירת הגיוס וההליכה של בני הישיבות לצבא. באירוע שהיה לפני למעלה משנה אמר: "שבט לוי פטור מהצבא, לא לוקחים אותם בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה. אם יכריחו ללכת לצבא - נסע כולנו לחוץ לארץ. נקנה כרטיסים.. אין דבר כזה. זה מעמיד את המדינה". לאחר שחרורו מהכלא הצבאי: ברוך יצחקוב מתקבל בחיבה בבתי גדולי ישראל נחמן שטרנהרץ | 11:51 אחרי מחאות רבות וכמעט שבועיים בכלא הצבאי: הבחור ברוך יצחקוב שוחרר - כך הוא התקבל בחוץ נחמן שטרנהרץ | 17.08.25 בנוסף, במוצאי שבת האחרון בשיעורו השבועי כאשר התייחס למעצר תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס - תקף הראשון לציון את הסחבת בקידום חוק הגיוס. לדבריו, לא היה צריך לשמוע לדברי ראש הממשלה, אותו כינה 'אתאיסט', שיקדם את החוק. "היו צריכים לפני הקמת הממשלה, כמו שכתוב בהסכם הקואליציוני, לפני התקציב הראשון, להעביר את חוק הגיוס", אמר הראשון לציון. "לא לשמוע לביבי אחרי התקציב. למה שמעו לו? "אם היה חכם שלום חי היה צועק על שלוחא דרבנן - הם שלוחי חכמים, עם כל הכבוד להם - היה צועק עליהם, למה אתם מושכים? למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט!"

הראשל"צ הגר"י יוסף ( צילום: איתי קצב )

בנוסף הוא יצא במתקפה נגד הגאון רבי דוד לייבל, נשיא מוסדות 'אחוות תורה' וקרא לתלמידי הישיבות שלא לשמוע בקולו.

במהלך שיעורו השבועי שיתף הראש"ל: "היה אצלי השבוע ראש ישיבת 'יד אהרון', הרב יהושע אייכנשטיין, ביקש ממני להתריע. יש איזה אחד שיש לו גרורות, שולח לכל הישיבות הקדושות, בעיקר אצל הספרדים, משכנע אותם לבוא לישיבה שלו. האידיאל שלו ללמוד גם שפות, כל מיני דברים אחרים, לא רק תורה".

לדברי הגר"י יוסף: "סיפר לי הרב אייכנשטיין 'דיברתי איתו כמה שעות לשכנע אותו שהעיקר זה התורה אז למה אתה משכנע אותם ללמוד דברים אחרים או ללכת לצבא'.

"אחד הרמ"ים שלו הוא בוגר ישיבת 'מאור התורה', הוא חיבר ספר שלם, זו ההשקפה שלו, לחבר את התורה עם הציונות והצבא.

"קוראים לו הרב לייבל", סיים הראשון לציון: "הוא משכנע את תלמידי הישיבות, כמעט כולם ספרדים, הוא מפתה אותם, הוא הורס את בחורי הישיבות, צריך להיזהר, לא לשמוע בקולו, הלייבל הזה לא לשמוע בקולו, בשום פנים ואופן".