כיכר השבת
סערת מעצר בחורי הישיבות הספרדים

הראשון לציון במתקפה: "למה הם שמעו בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט! מה זה פה, רוסיה?"

בשיעורו השבועי, תקף הראשון לציון את ראש הממשלה על סחבת חוק הגיוס: "למה שמעו לו? הוא אתאיסט!" | על מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח: "הם עוצרים רק ספרדים, יודעים שהאימא חלשה והאבא חלש. מה זה פה, רוסיה? יש בלשביקים שעוצרים?" | "שימו לב לעינית של הדלת, אל תפתחו" (חרדים)

6תגובות
(צילום: דר וסחורת)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס הערב (מוצאי שבת) בשיעורו השבועי ל תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס - ותקף את הסחבת בקידום . לדבריו, לא היה צריך לשמוע לדברי ראש הממשלה, אותו כינה 'אתאיסט', שיקדם את החוק.

"היו צריכים לפני הקמת הממשלה, כמו שכתוב בהסכם הקואליציוני, לפני התקציב הראשון, להעביר את חוק הגיוס", אמר הראשון לציון. "לא לשמוע ל אחרי התקציב. למה שמעו לו?

"אם היה חכם שלום חי היה צועק על שלוחא דרבנן - הם שלוחי חכמים, עם כל הכבוד להם - היה צועק עליהם, למה אתם מושכים? למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט!"

הראשון לציון הוסיף: "אתם סומכים על אחד כזה? מה אתם סומכים עליו? שיעשה את החוק של הגיוס? לכן עוד משיכה ועוד משיכה והסתבכנו".

בשלב הזה התייחס למעצר תלמידי הישיבות בימים האחרונים: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

מוקדם יותר, לפני תחילת השיעור, תקף חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב יהודה כהן את מעצרו ביום שישי של תלמיד ישיבה נוסף, מישיבת באר יהודה - והאשים כי העצורים כולם הם מבני עדות המזרח.

"בערב שבת עצרו עוד בחור מבאר יהודה", אמר הגר"י, "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".

כזכור, ביום שישי, שעות לפני כניסת השבת, נעצר תלמיד ישיבה מבני עדות המזרח, תלמיד ישיבת באר יהודה בירושלים. הוא נעצר בידי משטרת התנועה והועבר לידי המשטרה הצבאית.

בדיקת 'כיכר השבת', שפורסמה השבוע, העלתה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה. כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה".

הבכיר ציין: "אנחנו כמובן נגד מעצר תלמיד ישיבה באשר הוא, כל אחד שיושב ולומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד בלי שום טרדה, זו השליחות של הנציגים שלנו לדאוג לזה, אבל לא ייתכן מצב שמבצע אכיפה יופנה רק לציבור שלנו, זה בלתי נסלח".

מנגד, גורמים בצה"ל טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר במבצע אקראי ולא מכוון רק לבני עדות המזרח ובעלי תשובה. לדבריהם, המבצעים ממוקדים באזורים לא חרדים: "כך שמטבע הדברים באזורים המעורבים יש יותר ספרדים ובעלי תשובה".

מדובר צה"ל נמסר: "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות".

בתוך כך, גם הערב נמשכת המחאה בשערי כלא 10, בהשתתפות המוני קהילות חסידים, במחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים. לפי שעה עצורים 7 תלמידי ישיבות ואברכים במקום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (26%)

לא (74%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
אוו חזק ביותר שמעתי את כל החלק הזה צודק בהחלט
יוסף חיים נעים
5
הפגנות מיד! למה מחכים!
שלמה
4
דרעי צא מהקואליציה זה קולות שלנו ששמנו בקלפי. צריך שביבי ילך הביתה.
שמעון
3
אשרינו שזכינו לרב בדור
וואוו
2
אף אחד לא מאמין לביבי, אם חברי הכנסת האמינו לו, סימן שהם כל כך תמימים ולא ראויים להיות חברי כנסת ושלוחי דרבנן. ואם הם לא האמינו לו, אז הם סתם עבדו על הציבור שלהם ועל מרנן ורבנן. כל מי שיש לו הבנה בסיסית, מבין שאין שום סיכוי לחוקק חוק שיפטור מגיוס רק את החרדים ויעבור את אישור בגץ. ואם חברי ההנסת החר
כי הכסא חשוב להם ועדיין חשוב להם
1
רבנו מרן הראשון לציון שליט"א מנהיג הדור הוא מנהיג יהדות ספרד לוחם מלחמת קודש בעד התורה ולומדיה אינו ירא ואינו חת הקב"ה ישמור לדור עליו שהכל זקוקים לו ולהנהגתו
א.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר