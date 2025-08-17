כיכר השבת
"הוא מפתה אותם"

הראשון לציון נגד הרב לייבל: "הורס את בחורי הישיבות, לא לשמוע בקולו" | צפו

הראש"ל הגר"י יוסף במתקפה נגד הרב דוד לייבל: "הוא משכנע את תלמידי הישיבות, כמעט כולם ספרדים, הוא מפתה אותם, הוא הורס את בחורי הישיבות, צריך להיזהר" (חרדים)

צפו במתקפה (צילום: דר וסוחרת)

הראשון לציון, הגאון רבי , יצא אמש (מוצאי שבת) במתקפה נגד הגאון רבי דוד לייבל, נשיא מוסדות 'אחוות תורה' וקרא לתלמידי הישיבות שלא לשמוע בקולו.

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' שיתף הראש"ל: "היה אצלי השבוע ראש ישיבת 'יד אהרון', הרב יהושע אייכנשטיין, ביקש ממני להתריע. יש איזה אחד שיש לו גרורות, שולח לכל הישיבות הקדושות, בעיקר אצל הספרדים, משכנע אותם לבוא לישיבה שלו. האידיאל שלו ללמוד גם שפות, כל מיני דברים אחרים, לא רק תורה".

לדברי הגר"י יוסף: "סיפר לי הרב אייכנשטיין 'דיברתי איתו כמה שעות לשכנע אותו שהעיקר זה התורה אז למה אתה משכנע אותם ללמוד דברים אחרים או ללכת לצבא'.

"אחד הרמ"ים שלו הוא בוגר ישיבת 'מאור התורה', הוא חיבר ספר שלם, זו ההשקפה שלו, לחבר את התורה עם הציונות והצבא.

"קוראים לו הרב לייבל", סיים הראשון לציון: "הוא משכנע את תלמידי הישיבות, כמעט כולם ספרדים, הוא מפתה אותם, הוא הורס את בחורי הישיבות, צריך להיזהר, לא לשמוע בקולו, הלייבל הזה לא לשמוע בקולו, בשום פנים ואופן".

