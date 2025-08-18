כיכר השבת
חירות לאישה עגונה: כך שב״ס סייע למתן גט לרעיית האסיר החרדי

מאמצי רבני שב״ס ושיתוף פעולה עם בתי הדין הרבניים הביאו לסיום תקופה ממושכת של עגינות, גם במהלך פגרת בתי הדין (חרדים)

הראשל"צ הגר"ד יוסף עם נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי והרב הראשי לשב״ס, גונדר-משנה הרב אייל סלמן (צילום: דוברות שב"ס)

רבנות שב"ס הצליחה להביא למתן גט לעגונה שבעלה האסיר החרדי נמנע עד כעת מלהתגרש.

ההישג בהמשך למדיניות נציב שב״ס, רב־גונדר קובי יעקובי, ובהובלת הרב הראשי לשב״ס, גונדר־משנה הרב אייל סלמן.

האסיר, שסירב לאורך זמן למתן גט ואף נמלט מבית הדין הרבני, נענה לבסוף למאמצי הרבנים לאחר מעצרו. רב בית הסוהר ערך עמו שיחות רבות, שבסופן הושגה הבשלה שהובילה למתן הגט.

ראש תחום חו״ק והממונה על נושא סרבני הגט בשב״ס, רב כלאי הרב מנחם מנדל יעקובסון, עדכן את ראש אגף עגונות בבתי הדין הרבניים. אף במהלך פגרת בתי הדין, נרתמו הדיינים לפתוח במיוחד את בית הדין הרבני בתל אביב כדי להשלים את ההליך.

מפקד בית הסוהר מעשיהו, גונדר-משנה עודד עג׳מי, סייע במענה מבצעי מיידי שאיפשר את קיום הדיון ושחרור האישה מעגינותה.

הישג זה מצטרף לשורת הצלחות של שב״ס בשיתוף פעולה עם הרבנות הראשית ובתי הדין, כחלק ממדיניות שמאזנת בין משילות לרגישות אנושית ומסייעת להסדרת מעמדן של מסורבות גט גם מתוך כותלי הכלא.

