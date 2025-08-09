מאחורי הסורגים: ביקור מפתיע של האדמו"ר אצל ראש כת 'לב טהור'

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא - אליעזר רומפלר ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 | שוקי לרר )

לא רק ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ביקר בשערי הכלא שבוע שעבר, ולא רק בנו של האדמו"ר מגור בכלא בבלגיה, גם האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך ביקור חיזוק בכלא איילון, וזאת במטרה לבקר את אליעזר רומפלר, מראשי כת "לב טהור".