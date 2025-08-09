כיכר השבת
מאחורי הסורגים: ביקור מפתיע של האדמו"ר אצל ראש כת 'לב טהור'

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך ביקור בכלא איילון אצל אליעזר רומפלר, ראש כת "לב טהור", שהוסגר לישראל בעקבות חשדות להתעללות בקטינים (חרדים)

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא - אליעזר רומפלר (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 | שוקי לרר)

לא רק ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ביקר בשערי הכלא שבוע שעבר, ולא רק בנו של האדמו"ר מגור בכלא בבלגיה, גם האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך ביקור חיזוק בכלא איילון, וזאת במטרה לבקר את אליעזר רומפלר, מראשי כת "לב טהור".

רומפלר הוסגר לישראל מאל סלבדור לאחר שנמלט מהארץ בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו בשנת 2020 בגין עבירות חמורות של התעללות בקטינים. הוא נעצר באל סלבדור לאחר ניסיון להימלט מגואטמלה, בעקבות הפצת הודעה אדומה על-ידי ישראל באמצעות האינטרפול.

אל האדמו"ר התלווה בנו הגדול, הרה"צ רבי בעריל רוקח.

לאדמו"ר יש קשר אישי למשפחת רומפלר, ובפרט העובדה שאחד מבניו של רומפלר שימש כהויז בחור אצל האדמו"ר בשנים עברו, מסביר את ההחלטה לבקרו.

הביקור עורר תגובות מגוונות, כאשר חלק מהציבור רואה בו מעשה של חמלה וקרבה אישית, בעוד אחרים מביעים ביקורת על הקשר עם אדם הנאשם בעבירות חמורות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

6
בושה וחרפה !!!!!! אין מחילה והכלה למעשה כזה . האם האדמו"ר היה הולך לבקר את מי שאנס את הבן שלו?
מוטי
5
השם ירחם.
מבין טוב
4
בושה
דוד
3
יותר נראה ביקור של צומי...
אלי
2
איבד את הבושה..
חסיד כואב
1
גם אם הוא בא לחזק אותו כיהודי היה צריך לבוא בשקט בלי שאף אחד ידע ובלי יחצנות באתרים זה לא נראה טוב בכל מצב
חיים

