"היה יכול להיגמר בטרגדיה": נס בשכונה החרדית - גג קרס לרחוב ואיש לא נפגע

נס בשכונת גאולה שבחיפה, בשיא המולת הצהריים, קרס מבנה בנייה קלה מגג בניין בן ארבע קומות בעקבות הרוחות העזות • הגג התרסק על המדרכה והשבית רכב חונה, אך בחסדי שמיים איש לא נפגע | הצלם שמואל שנקר מיהר לתעד את מקום הנס (חרדים)

קריסת הגג בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

נס גדול התרחש היום בשעות הצהריים (רביעי) בלב שכונת גאולה החרדית בחיפה. בעוד הרחובות שוקקים חיים ותושבים רבים ממהרים לעבודתם ולסידוריהם, נשמע קול נפץ עז שהחריד את האיזור, גג מבנה העשוי בנייה קלה קרס מגג בניין מגורים בן 4 קומות, היישר אל המדרכה והכביש.

האירוע התרחש בעקבות משבי רוח חזקים הפוקדים את העיר. המבנה המאולתר לא עמד בלחץ הרוח, ניתק ממקומו וצנח מגובה רב. עוברי אורח שהיו במקום סיפרו על רגעי אימה: "זה נפל משום מקום. שמענו רעש של מתכת מתעקמת ופתאום הכל היה על הרצפה. אם זה היה נופל כמה מטרים הצידה, או דקה קודם כ שעברו כאן ילדים, היינו מדברים עכשיו על טרגדיה".

בחסדי שמיים גלויים, למרות השעה העמוסה, המדרכה הייתה פנויה באותן שניות בודדות. הנזק היחיד נגרם לרכב חונה שספג פגיעה קשה מהקונסטרוקציה שקרסה עליו.

כוחות ביטחון ופיקוח שהוזעקו למקום פעלו לפינוי השברים ולבדיקת יציבות המבנים הסמוכים. תושבי השכונה שהתקהלו במקום בירכו "ברוך שעשה נס במקום הזה", כשהם מצביעים על ערימת ההריסות שמונחת במקום בו רק רגעים קודם לכן צעדו אנשים.

קריסת הגג בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
קריסת הגג בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
קריסת הגג בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
קריסת הגג בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

1
מה הנס פה? זה חתיכת קלקר
אברהם

